Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.05.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 14:22

Başkan Erdoğan'dan 'daki kaza ile ilgili taziye mesajı

Son dakika haberine göre Başkan , 'da kutlamasına giden işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişi ile ilgili ve başkanlarını arayarak taziye mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı , Kahramanmaraş'tan 'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Başkanı Ali Yalçın'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hak-İş ve Memur-Sen'in programına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden bir grup işçinin kaza geçirdiği bilgisi üzerine Erdoğan, Arslan ve Yalçın'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, Hak-İş ve Memur-Sen camialarına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'daki kaza ile ilgili taziye mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri