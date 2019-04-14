Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi'nde yaşayan Özlem Saday, yerel seçimlerde 5 dönemdir muhtarlık yapan Esma Yıldız ile muhtarlık yarışına girdi. Saday muhtar seçildi. Mazbatasını aldıktan sonra muhtarlık binasına gitti. Ancak Yıldız, mülkün kendisine ait olduğunu söyleyerek muhtarlığın anahtarını Saday'a vermedi. Saday, muhtarlığa giremedi. Muhtarlık binasının camına telefon numarasını yazarak vatandaşların imdadına yetişti. Gelen arama üzerine muhtarlık binasının önüne giden Saday, çantasında taşıdığı mühür ve belgelerle vatandaşlara seyyar olarak hizmet etmeye devam etti.