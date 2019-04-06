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  • Son Güncelleme: 06.04.2019 09:58

6 Nisan ilçe sonuçları oy oranları - İstanbul yerel seçim sonuçları en son durum oy farkı kaç?

6 Nisan yerel sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul'da yarışı kimin önde götürdüğü ile arasındaki oy farkının kaça düştüğü, iki adayın kaç oy aldığı büyük merak konusu oldu. Yeniden sayılan oylarla birlikte İstanbul oy sayımında son durum ve alınan oy sayıları haberimizde. Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? 'den yapılan son açıklamaya göre oy farkı 13 bin 969'a düştü. İşte İstanbul ilçe seçim sonuçları ve oy oranları detayları.

İstanbul seçim sonuçları ve oy farkı merak ediliyor. İstanbul'da oyların yeniden sayılmasına karar verildikten sonra oy farkı azaldı. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu kaç oy aldı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında tüm detaylar haberimizde. Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? İşte İstanbul oy sayımında son durum ve ayrıntılar... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hem maddi hata ve hem bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayda geçtiği sayı, bugün itibarıyla 13 bin 969'dur." dedi. Yavuz farkın ise 18 binin altına indiğini açıkladı.

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