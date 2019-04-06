İstanbul seçim sonuçları ve oy farkı merak ediliyor. İstanbul'da oyların yeniden sayılmasına karar verildikten sonra oy farkı azaldı. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu kaç oy aldı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında tüm detaylar haberimizde. Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? İşte İstanbul oy sayımında son durum ve ayrıntılar... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hem maddi hata ve hem bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayda geçtiği sayı, bugün itibarıyla 13 bin 969'dur." dedi. Yavuz farkın ise 18 binin altına indiğini açıkladı.