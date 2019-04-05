AK Parti'nin itirazları üzerine başlayan süreç sonrası, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark erimeye başladı. Dün sadece Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy'de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım'a yazıldı.

İSTANBUL OY FARKI KAÇ? EN SON DURUM NEDİR?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'daki geçersiz oyların yeniden sayımı sonrası oluşan rakamları açıkladı. AK Parti lehine olan 11 bin oyun 12 bin 300'e ulaştığını açıklayan Şenocak, "Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz." dedi.



Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul İl Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda geçersiz oyların sayımına devam edildiğini belirtti.

Bayram Şenocak, "İçeride işler yolunda, demokrasi gayet işliyor. Oylar gayet şeffaf bir şekilde sayılıyor. Gerekirse canlı yayında, gerekirse en şeffaf bir şekilde milletimizi aydınlatmamız lazım. Biz her bir oyun çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Çünkü milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya karar verdi. Bizim de bu ortaya konulan iradenin sonuna kadar yanında olup, milletimizin oyuna sahip çıkmamız lazım, sonuç ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.

Milletin oyunu sonuna kadar şeffaf bir şekilde korumaya gayret ettiklerini belirten Şenocak, şunları kaydetti:

"Bugün de sayımlar devam ediyor. Sabah yapılan basın açıklamasında, 11 bin oyun yapılan itirazlar neticesinde lehimize çevrildiğini gördük. Şu an itibariyle 11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz.

Beyoğlu'ndan başladık. Yarın sabahtan itibaren devam edebilir ama İl Seçim Kurulunun alacağı kararlara bağlı olarak değişebilir. O yönde taleplerimiz var. Bizim ilçeler bazında yapmış olduğumuz çalışmalarda... Orada şeffaflığa aykırı bir durum varsa biz gerekli itirazlarımızı yerine getiriyoruz. İlk önce ilçe seçim kurulları, olmuyorsa il seçim kurulu, olmuyorsa bir üstü, bunun hiyerarşisi bellidir. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, bu akşam Beyoğlu'nda çalışmaları hayata geçirmiş olduk, inşallah güzel sonuçlar alırız. Şu an Beyoğlu'nda sonuçların lehimize sonuçlandığını görmekteyiz.

Oylar yeniden sayıldıkça İmamoğlu'yla Yıldırım arasındaki fark eriyor

AK Parti'nin itirazları üzerine başlayan süreç sonrası, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark erimeye başladı. Dün sadece Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy'de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım'a yazıldı.

BAĞCILAR: Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Yıldırım 131 oy aldı. Ancak tutanağa 1 yazıldı. Yıldırım'ın aldığı 131 oy İmamoğlu'na yazıldı.

SULTANBEYLİ: Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta Yıldırım'ın aldığı 201 oy tutanağa 1 olarak yazıldı. Yıldırım'ın 201 oyu İmamoğlu'na yazılırken, İmamoğlu'nun 73 oyu Vatan Partisi adayına yazıldı. Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazılarak sonuçlar manipüle edildi. Seçim sandık tutanağında, İmamoğlu'na 328 oyun fazladan yazıldığı belgelendi. İlçedeki 1070, 1229 ve 2194 No'lu sandıklarda da hatalar tespit edildi. 2194'te Yıldırım'a yazılması gereken 216 oy Vatan Partisi'ne gitti. 1229'da İmamoğlu'na yazılması gereken 67 oy Yıldırım'a, Yıldırım'ın 188 oyu Demokrat Parti adayına yazıldı. 1070'te ise İmamoğlu'na 187 oy çıktı, Yıldırım'a hiç oy yazılmadı.

SULTANGAZİ: 1378 No'lu sandıkta Yıldırım'a yazılan 208 oy, oy birleştirme tutanağında İmamoğlu'na yazıldı. İmamoğlu'nun 47 oyu Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel'e yazıldı. İmamoğlu, sadece bu sandıkta 369 fazla oy almış oldu.

BEYKOZ: 1452 No'lu sandığın seçim sandık tutanağında 161 oy Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında 161 oyun İmamoğlu'na yazıldığı tespit edildi. İmamoğlu'nun 100 oyu Vatan Partisi adayı Yücel'e, Yıldırım'ın 161 oyu İmamoğlu'na, Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 1 oyu Yıldırım'a kaydırılmış.

KÜÇÜKÇEKMECE: 2325 No'lu sandık tutanağında; Yıldırım'ın 117, İmamoğlu'nun 164, Bağımsız Türkiye Partisi adayının5, Türkiye Komünist Partisi adayının 1 oy aldığı görülüyor. CHP'nin Sandık Takip Sistemi'ne girildiğinde, İmamoğlu'nun aldığı oyun, tutanakta Yıldırım'a yazılan 117 olduğu, Yıldırım'ın ise hiç oy alamadığı görülüyor. İmamoğlu'nun 164 oyu bir üstünde yer alan Vatan Partisi adayına, Yıldırım'ın 117 oyu İmamoğlu'na, Demokrat Parti adayının sıfır oyu ise Yıldırım'a yazılıyor..

YSK'dan emsal olacak karar

Alınan bilgiye göre, yapılan iki ayrı başvuru üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

İL SEÇİM KURULU "SADECE GEÇERSİZ OYLAR SAYILACAK" DEMİŞTİ

Bu bölgedeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oy pusulalarının sayımı devam ederken, İstanbul İl Seçim Kurulu 3 Nisan'da verdiği kararla sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.

AK PARTİ'DEN YSK'YA BAŞVURU

Bunun üzerine, AK Partinin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'ya başvurarak, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda bütün sandıklarda büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımına başlandığını, birçok sandığın sayılarak tutanağa geçirildiğini belirtti.

MALTEPE'DE TÜM SANDIKLARDA BÜYÜKŞEHİR OYLARI YENİDEN SAYILACAK

Özel başvurusunda, eksik inceleme neticesinde verilen kararın karmaşaya yol açtığı, bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulunun 3 Nisan tarihli kararının kaldırılarak Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunun 2 Nisan tarihli iki kararının gereğinin devam ettirilmesine karar verilmesini istedi.

Talep üzerine toplanan YSK, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle İstanbul İl Seçim Kurulunun 3 Nisan 2019 tarihli kararının kaldırılmasına, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümümün sayılmasına karar verdi.

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

AK Parti'nin usulsüzlüklere ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin itirazı kabul edildi.

Alınan bilgiye göre, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti, CHP ve Vatan Partisi tarafından verilen itiraz dilekçelerini inceledi.

İnceleme sonucunda, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili tüm sandıklardaki oy pusulalarının yeniden sayılmasına ilişkin talebinin kısmen kabulü ile oylama sırasında şikayet edilen ve tutanağa geçirilen oyların sayılmasına karar verildi. Şile'de de itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması kararı alındığı bildirildi.