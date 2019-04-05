31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kullanılan oyların sayımında şaibe olduğu iddiası üzerine AK Parti İl ve İlçe Başkanlıkları 39 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İtiraz dilekçelerinde, oyların tamamının sayılması ya da geçersiz oyların yeniden gözden geçirilmesi talep edilmişti.

Bu talebe karşı Maltepe, Kartal 1. Seçim Kurulu, Çatalca ve Silivri İlçe Seçim Kurulları oyların tamamının yeniden sayılmasına karar vermişti. 19 İlçe Seçim Kurulu ise oyların tamamının ya da geçersiz oyların sayımının yapılması talebini reddetmişti. Diğer İlçe Seçim Kurulları ise geçersiz oyların sayımına ilişkin kararlar vermişti.

OYLAR YENİDEN SAYILACAK

AK Parti İlçe Teşkilatları, oyların sayımına yönelik talebi reddeden İlçe Seçim Kurulu kararlarına itiraz etti. İtiraz İstanbul İl Seçim Kurulu'na ulaştı. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu İstanbul'daki tüm ilçelerde geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına karar verdi.

Bu çerçevede Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu da geçersiz oyların sayımına başlandı. Bu sırada geçersiz oyların ayrı şekilde mühürlenip bağlanmadığı anlaşılınca ilçedeki bütün oyların sayımına karar verildi. Beyoğlu'ndaki bütün oyların sayımı gerçekleştirilecek.

Bilindiği gibi Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AK Parti İlçe Başkanlığı'nın başvurusu üzerine ilk başvuruda geçersiz oylar dahi l hiçbir oyun sayımına izin vermemişti.