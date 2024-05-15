Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRMASININ KABUL EDİLEMEZ
Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
BİR TEMAS DA HENİYYE İLE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Heniyye ile görüştü.
Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.
AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.