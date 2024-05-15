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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce Antony Blinken sonra İsmail Heniyye: Gündem Gazze!

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, görüşmede İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de telefonda görüştü.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 16:38 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 21:12
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar! Önce Antony Blinken sonra İsmail Heniyye: Gündem Gazze!

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki Brazil mahallesine düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri kentteki Kuveyt Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı. (13 Mayıs 2024)İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki Brazil mahallesine düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri kentteki Kuveyt Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı. (13 Mayıs 2024)

İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRMASININ KABUL EDİLEMEZ
Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

BİR TEMAS DA HENİYYE İLE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Heniyye ile görüştü.

Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

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