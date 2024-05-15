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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!

Türkiye, 17/25 Aralık yargı darbesini anımsatan FETÖvari kirli bir kumpasla karşı karşıya. Ankara Emniyeti'nde müdürlerden oluşan bir klik komploda başı çekerken sürece ilişkin her adım titizlikle soruşturuluyor. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ankara Emniyeti'nde yaşananlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli kim "oyun kurmaya" çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" çıkışında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Yargımıza güvenelim. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim" dedi. Öte yandan açığa alınan 3 polis müdürünün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:53 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 16:26
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!

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Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmanın emniyet - yargı ayağında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Açığa alınan 3 polis müdürünün görevdeki ve önceki dönem görev almış bakanlara, AK Partili isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığının olduğu ortaya çıktı.

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Akabinde polislerin evlerindeki dijital materyallere el konulurken, haklarında yurt dışına çıkma yasağı getirildi. Yaşananlar herkesin aklına "Yeni 17-25 Aralık mı?" sorusunu getirdi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ankara Emniyeti'nde yaşananlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

4 KAMU GÖREVLİSİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik 14 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da görüntülenmişti.Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik 14 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da görüntülenmişti.

3 POLİSİN EVİNDE ARAMA YAPILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Akşam saatlerinde savcılık talimatıyla açığa alınan üç üst düzey polis müdürü ile bir komiser ve bir polisin evinde dün arama yapıldı.

AÇIĞA ALINAN 3 POLİS MÜDÜRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan adliyeye sevk edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan kumpas açıklaması

Konuyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz." dedi.

"O DÜZENLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde organize suç öggütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadıklarını, açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Hangi kurum içinde Başkan Erdoğan'a, hükümete ve siyasilere yönelik yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceklerini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız.

Aziz Milletimiz müsterih olsun; nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız."

Açığa alınan polis müdürleri adliyeye sevk edildi

BAŞKAN KÜLLİYE'YE ÇAĞIRDI
Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. Dün MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u kabul eden Başkan Erdoğan bugün de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kabul edecek.

BİR AÇIKLAMA DA ADALET BAKANI'NDAN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ardından bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, "Yargımıza güvenelim. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim" ifadelerini kullandı.

''Soruşturmalar devam ediyor, yargımıza güvenelim''

Bakan Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik iddialarla ilgili 3 emniyet görevlisi hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Bakan Tunç, "Devam eden soruşturmalar, devam eden kovuşturmalar, yargılamalar var. Bunlarla ilgili hususlar tüm boyutlarıyla birlikte araştırılıyor. Cumhuriyet savcılarımız iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yapıyor. Bu nedenle yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı, en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. O anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen yanlış yapanın üzerine gidecektir. O nedenle hep beraber soruşturmaları, kavuşturmalarının sonuçlarını beklemek lazım. Soruşturmaları takip edelim sonucuna göre hareket ederiz" ifadelerini kullandı.

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MADDE MADDE KUMPASIN KRONOLOJİSİ
Peki bugüne nasıl gelindi, neler oldu? Madde madde kumpasın kronolojisi!

1. HER ŞEY GİZLİ TANIĞIN KAÇMASIYLA BAŞLADI

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre oldu, ardından yurtdışına kaçtı. Dosyada "M7" kod adı verilen gizli tanık Sertçelik, yurtdışına kaçtıktan sonra soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile ilgili şok iddialarda bulundu.

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Kendisinin tehdit edilerek zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da yayınladı. Hürriyet'te yer alan habere göre kendisi üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürdü. Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin "Temiz Eller Operasyonu" adını verdikleri bu operasyon ile kendisi üzerinden darbe yapmaya çalıştığını da iddia etti.

2. BAKAN YERLİKAYA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla soruşturma başlatılarak, iddiaların araştırılması için Mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. Müfettişler, 8 Mayıs'ta Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın ifadesine başvurdu.

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3. POLİS MÜDÜRLERİNE TÜM GECE SÜREN SORGU

Tüm gece süren ifade alma işlemlerinin ardından, 9 Mayıs tarihinde 3 müdür de açığa alındı. Mülkiye başmüfettişlerinin, "Gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya neden sokulmaya çalışıldığı, operasyon için üstten talimat alınıp alınmadığı, gizli tanığa ifadesinde geçirmek için söylenen isimlerin nasıl belirlendiği, emniyet görevlisi dışında bu süreçte başka kim veya kimler var, dışarıdan bir talimat alınıp-alınmadığı" gibi kritik soruları yönelttiği öğrenildi.

4. EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında açığa alınan Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile Organize Şubede görevli Komiser Ufuk Gültekin ve Murat Çelik'in şoförü Yılmaz Öztürk'ün evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el koyuldu.

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5. 'HÜKÜMETE İSYAN' SUÇLAMASI

Soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan "suç için anlaşma", TCK 258. maddedeki "göreve ilişkin sırrın açıklanması", TCK 277. madde hükmündeki "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", TCK 283. madde hükmündeki "suçluyu kayırma" ve TCK 285. madde hükmündeki "gizliliğin ihlali" suçlarına yönelik yapıldığı öğrenildi. Soruşturmanın yapıldığı TCK'nın 316. maddesi, 'suç işlemek için örgüt kurma ve diğer örgüt suçlarından farklı olarak devletin güvenliği ve anayasal düzeni, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar'dan herhangi birini işlemeyi kapsıyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ'İ NASIL ETKİLEYECEK

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in görevden alınacağı öğrenildi. 1 Ağustos 2023'te yayımlanan kararname ile Ankara Emniyet Müdürü olan Dinç, daha önce İstihbarat Daire Başkanı, Eskişehir Emniyet Müdürü ve son olarak da Konya Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı. Engin Dinç'in Türkiye'nin gündemine oturan birçok olayda isminin geçmesi de dikkat çekiyor. Hrant Dink cinayetinde yargılanan Dinç, İstihbarat Daire Başkanlığı görevindeyken de Ankara Gar patlaması meydana gelmişti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü döneminde akademisyen cinayeti ile tekrar gündeme gelen Dinç'in Konya Emniyet Müdürlüğü döneminde ise Kürt bir aileye yönelik saldırı olmuş, 3'ü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

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GİZLİ TANIK NASIL KAÇTI

Süreçle ilgili yanıtları mülki[1]ye başmüfettişlerinin hazırlayacağı rapor ortaya çıkaracak. Müfettişlerin emniyet müdürlerine yönelttiği ve cevap bekleyen bazı sorular şöyle:

"Gizli tanık gözaltındayken kimlerle görüştürüldü?

Hücrede kayıt alınmadan nasıl çıkarıldı?

Kamera olmayan odada kimlerle görüştürüldü?

Elektronik kelepçe takılıyken ve evden ayrılmaması gerekirken gizli tanık nasıl rahat rahat dolaşabildi?

Silahlı saldırıya uğradıktan sonra Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya yönelik gözaltı kararı neden yerine getirilmedi?

Hastanedeki tedavisinin ardından hazırlanan doktor raporuna müdahale edildi mi?

Gözaltına alınmasında sakınca var raporu nasıl verildi?

Taburcu edildikten sonra evinde gözetim altında olması gerekirken yurtdışına nasıl kaçtı?

Kaçmasında kim veya kimler yardımcı oldu?

Tanık koruma programına alınan gizli tanık ile neden görüşüldü?"

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