Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!

AÇIĞA ALINAN 3 POLİS MÜDÜRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan adliyeye sevk edildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan kumpas açıklaması Konuyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz." dedi. "O DÜZENLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde organize suç öggütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadıklarını, açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hangi kurum içinde Başkan Erdoğan'a, hükümete ve siyasilere yönelik yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceklerini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti: "Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız.

Aziz Milletimiz müsterih olsun; nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız." Açığa alınan polis müdürleri adliyeye sevk edildi BAŞKAN KÜLLİYE'YE ÇAĞIRDI

Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. Dün MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u kabul eden Başkan Erdoğan bugün de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kabul edecek.

BİR AÇIKLAMA DA ADALET BAKANI'NDAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ardından bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, "Yargımıza güvenelim. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim" ifadelerini kullandı. ''Soruşturmalar devam ediyor, yargımıza güvenelim'' Bakan Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.