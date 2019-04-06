Başkan Erdoğan: Haddinizi bilin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışı seçimlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı:
İTİRAZ SÜRECİ VAR
Şu an seçim sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci var. Mahkeme sürecinin patronu YSK'dır. Yani nihai karar oradan çıkacaktır. YSK nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir. Şu anda ilçe seçim kurullarınca yapılanlar yapılıyor, partiler de itiraz haklarını kullanıyor. Bu size gönül veren bütün seçmenleri memnun etmek için yapılmaktadır. İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gaspı değildir. Biz 30 büyükşehirin 15 tanesini AK Parti olarak aldık, 1 tanesini MHP aldı. Bizim aldığımız oy şu an toplam 53.3'tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın durumu yüzde 47 bile değil.
HADDİNİZİ BİLİN
Siz haddinizi bilin. Siz kendi ülkenizde geçmişte çok fazlaca itiraz hakkını kullandınız. Avrupa'da bunu yaptı. Türkiye'nin içişlerine karışamazsınız, herkes haddini bilecektir. Katılım oranı ile biz demokrasi dersi veriyoruz dünyaya.
DERS ALMIYORLAR
Cumhur İttifakı ilçe belediyelerinin yüzde 70'ini almıştır. Hala ders almıyorlar. 386 belde belediyesini 202 olarak açıkara biz aldık. Beldelerin de yüzde 75'ini aldık. Millet, Cumhur ittifakına gönlünü vermiştir. Buradan bir yere daha geliyorum. Şu anda İstanbul'da sayım devam ediyor. 39 ilçe var burada. 25 ilçeyi Cumhur ittifakı olarak biz aldık. Büyükşehir Belediye Meclisini'nin çoğunluğu AK Parti ve Cumhur İttifakı'na bağlıdır. Muhaliflerden daha fazla üyeye sahibiz. Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz.
MSB DEFTERİ ÇEKİP ALDI
(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretiyle ilgili) Anıtkabir olayında bakıyorsunuz İstanbul'dan beyfendi çıkıyor, gidiyor. Mazbatanı almadığın halde, bir defa Anıtkabir'in protokol işlevi nedir, bundan da haberin yok. Belediye başkanlığı mazbatanı alırsın, eyvellah. Buna da kimse mani olmaz. Ama şu andaki yaptığı işlev, bir defa protokol usulü açısından kesinlikle yanlıştır. Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı.
'S-400 İŞİNİ BİTİRDİK'
Başkan Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na da değindi: Biz bir defa S-400 ile ilgili süreci bitirdik ve S-400'le ilgili ödemelerimiz devam ediyor. Amerika'ya da teklifimiz şuydu, sizden de Patriot'ları alalım ama Amerika bize uygun şartlarda, yani Rusya'nın S-400'de tanıdığı şartları tanımadı. S-400 süreci işliyor, Temmuz ayında da teslimatlar başlayacak."
SAYILACAK ÇOK SANDIK VAR
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basının karşısına geçti. İstanbul'da itirazlar nedeniyle oy sayım işleminin devam ettiğini söyledi ve ekledi: "Şu anda beklemekten başka yapacak bir faaliyet yok. Yüksek Seçim Kurulu, bütün bu süreci yönetecek. Her şey yasalara uygun olarak devam ediyor. Şu anda işlem bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz, bir de yakışık da almaz. Çünkü, işin sahibi YSK'dır.
FARK AZALIYOR
Söz Yüksek Seçim Kurulu'nda, sayımlar devam ediyor. Belli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düşmüş durumda. İşlemler de devam ediyor. Sayılacak çok sandık var. Ben ilk günden söyledim, mazbatayı kime verirse Yüksek Seçimi Kurulu, başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışık almaz."
BUYURSUNLAR SAYALIM
Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Hesaplamamıza göre İstanbul'u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor" şeklindeki sözlerine karşılık şunları söyledi: Bizim elimizde böyle bir hesap yok. YSK'nın, seçim kurullarının saymadan bu rakamları açıklamaları manidar. Eğer bu kadar eminlerse, bu kadar kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sayalım. Neticeyi görelim, kimsenin de kafasında bir soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahat etsin, adaylar da rahat etsin. Böylece her şey ortaya çıksın.
DÜZELTİLEN OY SAYIMIZ 13 BİN 969
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da AK Parti ile CHP arasındaki son farkı açıkladı. Yavuz, "33 ilçede sadece geçersiz oyların sayımı var. Hata ve usulsüzlülerin olduğunu CHP de kabul etti. AK Parti lehine yazılan oy sayısı 13 bin 969'dur. Açılan sandık sayısı son derece az. Sayım döküm cetvelinin boş ve çelişkili olduğunu gördük. Bunları düzeltiyoruz. AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi" dedi.
İSTANBUL İÇİN İPTAL BAŞVURUSU YOK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Yavuz, "Büyükçekmece'deki seçimlerin iptaline yönelik başvuru yapıldı. İl Seçim Kurulu ise başvuruyu reddetti. Tüm İstanbul için iptal başvurusu yok" dedi.
ANKARA'DA YENİDEN İTİRAZ
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, itiraz süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Ankara'da tüm oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptıklarını açıkladı. Özcan, "İtirazlarımız olmadan önce 124 bin, şu anda bu rakam 123 bine düştü. Fark da bin 139 olarak daralmış oldu" ifadelerini kullandı.
İTİRAZ SÜRECİ VAR
Şu an seçim sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci var. Mahkeme sürecinin patronu YSK'dır. Yani nihai karar oradan çıkacaktır. YSK nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir. Şu anda ilçe seçim kurullarınca yapılanlar yapılıyor, partiler de itiraz haklarını kullanıyor. Bu size gönül veren bütün seçmenleri memnun etmek için yapılmaktadır. İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gaspı değildir. Biz 30 büyükşehirin 15 tanesini AK Parti olarak aldık, 1 tanesini MHP aldı. Bizim aldığımız oy şu an toplam 53.3'tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın durumu yüzde 47 bile değil.
HADDİNİZİ BİLİN
Siz haddinizi bilin. Siz kendi ülkenizde geçmişte çok fazlaca itiraz hakkını kullandınız. Avrupa'da bunu yaptı. Türkiye'nin içişlerine karışamazsınız, herkes haddini bilecektir. Katılım oranı ile biz demokrasi dersi veriyoruz dünyaya.
DERS ALMIYORLAR
Cumhur İttifakı ilçe belediyelerinin yüzde 70'ini almıştır. Hala ders almıyorlar. 386 belde belediyesini 202 olarak açıkara biz aldık. Beldelerin de yüzde 75'ini aldık. Millet, Cumhur ittifakına gönlünü vermiştir. Buradan bir yere daha geliyorum. Şu anda İstanbul'da sayım devam ediyor. 39 ilçe var burada. 25 ilçeyi Cumhur ittifakı olarak biz aldık. Büyükşehir Belediye Meclisini'nin çoğunluğu AK Parti ve Cumhur İttifakı'na bağlıdır. Muhaliflerden daha fazla üyeye sahibiz. Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz.
MSB DEFTERİ ÇEKİP ALDI
(Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretiyle ilgili) Anıtkabir olayında bakıyorsunuz İstanbul'dan beyfendi çıkıyor, gidiyor. Mazbatanı almadığın halde, bir defa Anıtkabir'in protokol işlevi nedir, bundan da haberin yok. Belediye başkanlığı mazbatanı alırsın, eyvellah. Buna da kimse mani olmaz. Ama şu andaki yaptığı işlev, bir defa protokol usulü açısından kesinlikle yanlıştır. Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı.
'S-400 İŞİNİ BİTİRDİK'
Başkan Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na da değindi: Biz bir defa S-400 ile ilgili süreci bitirdik ve S-400'le ilgili ödemelerimiz devam ediyor. Amerika'ya da teklifimiz şuydu, sizden de Patriot'ları alalım ama Amerika bize uygun şartlarda, yani Rusya'nın S-400'de tanıdığı şartları tanımadı. S-400 süreci işliyor, Temmuz ayında da teslimatlar başlayacak."
SAYILACAK ÇOK SANDIK VAR
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basının karşısına geçti. İstanbul'da itirazlar nedeniyle oy sayım işleminin devam ettiğini söyledi ve ekledi: "Şu anda beklemekten başka yapacak bir faaliyet yok. Yüksek Seçim Kurulu, bütün bu süreci yönetecek. Her şey yasalara uygun olarak devam ediyor. Şu anda işlem bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz, bir de yakışık da almaz. Çünkü, işin sahibi YSK'dır.
FARK AZALIYOR
Söz Yüksek Seçim Kurulu'nda, sayımlar devam ediyor. Belli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düşmüş durumda. İşlemler de devam ediyor. Sayılacak çok sandık var. Ben ilk günden söyledim, mazbatayı kime verirse Yüksek Seçimi Kurulu, başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışık almaz."
BUYURSUNLAR SAYALIM
Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Hesaplamamıza göre İstanbul'u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor" şeklindeki sözlerine karşılık şunları söyledi: Bizim elimizde böyle bir hesap yok. YSK'nın, seçim kurullarının saymadan bu rakamları açıklamaları manidar. Eğer bu kadar eminlerse, bu kadar kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sayalım. Neticeyi görelim, kimsenin de kafasında bir soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahat etsin, adaylar da rahat etsin. Böylece her şey ortaya çıksın.
DÜZELTİLEN OY SAYIMIZ 13 BİN 969
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da AK Parti ile CHP arasındaki son farkı açıkladı. Yavuz, "33 ilçede sadece geçersiz oyların sayımı var. Hata ve usulsüzlülerin olduğunu CHP de kabul etti. AK Parti lehine yazılan oy sayısı 13 bin 969'dur. Açılan sandık sayısı son derece az. Sayım döküm cetvelinin boş ve çelişkili olduğunu gördük. Bunları düzeltiyoruz. AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi" dedi.
İSTANBUL İÇİN İPTAL BAŞVURUSU YOK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Yavuz, "Büyükçekmece'deki seçimlerin iptaline yönelik başvuru yapıldı. İl Seçim Kurulu ise başvuruyu reddetti. Tüm İstanbul için iptal başvurusu yok" dedi.
ANKARA'DA YENİDEN İTİRAZ
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, itiraz süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Ankara'da tüm oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptıklarını açıkladı. Özcan, "İtirazlarımız olmadan önce 124 bin, şu anda bu rakam 123 bine düştü. Fark da bin 139 olarak daralmış oldu" ifadelerini kullandı.
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