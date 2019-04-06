AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basının karşısına geçti. İstanbul'da itirazlar nedeniyle oy sayım işleminin devam ettiğini söyledi ve ekledi: "Şu anda beklemekten başka yapacak bir faaliyet yok. Yüksek Seçim Kurulu, bütün bu süreci yönetecek. Her şey yasalara uygun olarak devam ediyor. Şu anda işlem bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz, bir de yakışık da almaz. Çünkü, işin sahibi YSK'dır.
FARK AZALIYOR
Söz Yüksek Seçim Kurulu'nda, sayımlar devam ediyor. Belli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düşmüş durumda. İşlemler de devam ediyor. Sayılacak çok sandık var. Ben ilk günden söyledim, mazbatayı kime verirse Yüksek Seçimi Kurulu, başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışık almaz."
BUYURSUNLAR SAYALIM
Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Hesaplamamıza göre İstanbul'u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor" şeklindeki sözlerine karşılık şunları söyledi: Bizim elimizde böyle bir hesap yok. YSK'nın, seçim kurullarının saymadan bu rakamları açıklamaları manidar. Eğer bu kadar eminlerse, bu kadar kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sayalım. Neticeyi görelim, kimsenin de kafasında bir soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahat etsin, adaylar da rahat etsin. Böylece her şey ortaya çıksın.
DÜZELTİLEN OY SAYIMIZ 13 BİN 969
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da AK Parti ile CHP arasındaki son farkı açıkladı. Yavuz, "33 ilçede sadece geçersiz oyların sayımı var. Hata ve usulsüzlülerin olduğunu CHP de kabul etti. AK Parti lehine yazılan oy sayısı 13 bin 969'dur. Açılan sandık sayısı son derece az. Sayım döküm cetvelinin boş ve çelişkili olduğunu gördük. Bunları düzeltiyoruz. AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi" dedi.
İSTANBUL İÇİN İPTAL BAŞVURUSU YOK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Yavuz, "Büyükçekmece'deki seçimlerin iptaline yönelik başvuru yapıldı. İl Seçim Kurulu ise başvuruyu reddetti. Tüm İstanbul için iptal başvurusu yok" dedi.
ANKARA'DA YENİDEN İTİRAZ
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, itiraz süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Ankara'da tüm oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptıklarını açıkladı. Özcan, "İtirazlarımız olmadan önce 124 bin, şu anda bu rakam 123 bine düştü. Fark da bin 139 olarak daralmış oldu" ifadelerini kullandı.
FARK AZALIYOR
Söz Yüksek Seçim Kurulu'nda, sayımlar devam ediyor. Belli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düşmüş durumda. İşlemler de devam ediyor. Sayılacak çok sandık var. Ben ilk günden söyledim, mazbatayı kime verirse Yüksek Seçimi Kurulu, başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışık almaz."
BUYURSUNLAR SAYALIM
Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Hesaplamamıza göre İstanbul'u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor" şeklindeki sözlerine karşılık şunları söyledi: Bizim elimizde böyle bir hesap yok. YSK'nın, seçim kurullarının saymadan bu rakamları açıklamaları manidar. Eğer bu kadar eminlerse, bu kadar kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sayalım. Neticeyi görelim, kimsenin de kafasında bir soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahat etsin, adaylar da rahat etsin. Böylece her şey ortaya çıksın.
DÜZELTİLEN OY SAYIMIZ 13 BİN 969
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da AK Parti ile CHP arasındaki son farkı açıkladı. Yavuz, "33 ilçede sadece geçersiz oyların sayımı var. Hata ve usulsüzlülerin olduğunu CHP de kabul etti. AK Parti lehine yazılan oy sayısı 13 bin 969'dur. Açılan sandık sayısı son derece az. Sayım döküm cetvelinin boş ve çelişkili olduğunu gördük. Bunları düzeltiyoruz. AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi" dedi.
İSTANBUL İÇİN İPTAL BAŞVURUSU YOK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Yavuz, "Büyükçekmece'deki seçimlerin iptaline yönelik başvuru yapıldı. İl Seçim Kurulu ise başvuruyu reddetti. Tüm İstanbul için iptal başvurusu yok" dedi.
ANKARA'DA YENİDEN İTİRAZ
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, itiraz süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Ankara'da tüm oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptıklarını açıkladı. Özcan, "İtirazlarımız olmadan önce 124 bin, şu anda bu rakam 123 bine düştü. Fark da bin 139 olarak daralmış oldu" ifadelerini kullandı.
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