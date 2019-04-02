Bu işte oyun var!











17 BiN 410 OY KAYDIRILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul'da sadece 309 sandıkta yaptığımız karşılaştırmada yapılan kaydırmalar sonucunda 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır" açıklamasını yaptı.

AK Parti stanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ellerindeki verilere göre sonucun Binali Yıldırım lehine olduğunu ifade etti: Bağcılar Sandıktepe Mahallesi, 1212 No'lu sandıkta sayım döküm cetvelinde AK Parti'nin aldığı oy 131 iken, maalesef YSK sistemine giren sandık sonuç tutanağında oy sadece 1 olarak işlenmiştir. Buradaki oylar İmamoğlu'na yazılıyor. 2004 No'lu sayım döküm cetvelinde de Binali Bey 'in aldığı oy, 201. Bu rakam da İmamoğlu'na yazılıyor. Binali Bey'in oyu yine 1. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum. İstanbul 'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden fazlasıyla tespit ettik. Aynı zamanda 319 bin 307 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Bu geçersiz oyların büyük bölümü, İstanbul'da kazandığımız 25 ilçenin sandıklarına aittir. Bu partimizin haksızlıkla karşı karşıya kaldığının tespitidir.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul'da sadece 309 sandıkta yaptığımız karşılaştırmada yapılan kaydırmalar sonucunda 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır" açıklamasını yaptı. TÜM MANŞETLER