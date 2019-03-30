31 Mart yerel seçimlerinde tek amacı AK Parti ve MHP'nin vatanın bekası için kurduğu Cumhur İttifakı'na kaybettirmek olan Zillet İttifakı'nın kara tablosu...

EZANI ISLADILAR

Taksim'de dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi. Taksim'de feministler ve marjinal grupların içinde olduğu topluluk ise yatsı ezanı okunurken büyük bir saygısızlığa imza atarak ezanı ıslıkladı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Feministlerin düzenlediği yürüyüşe Saadet Partili kadınların da destek vermesi gözlerden kaçmadı.

SELA OKUYAN MÜEZZİNE KÜFÜR ETTİLER

CHP'li Cahit İnceoğlu, CHP Edremit Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın seçim bürosu açılışında yapılan canlı yayında, selayla ilgili yaşanan skandal sözlerle gündeme gelmişti. İnceoğlu, CHP Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmiş ve yaşanan tartışmaların ardından CHP'den istifa etmişti.

FATİHA SURESİYLE DALGA GEÇTİLER

CHP'nin Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, okuduğu Fatiha Suresi'ni yarıda kesip "Amin deyin yeter, bu kadar uzatmayalım" dedi.

BAŞÖRTÜLÜLERİ AŞAĞILADILAR

Havalimanında çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran bir densiz "Her yerde pis başörtülüler, kara Fatmalar, Ninjalar var" diyerek dindarlara adeta nefret kustu. İsminin Bülent Kökoğlu olduğu öğrenilen kişinin sosyal medya profilinde yer alan bilgilere göre "uzaktan şifa seansı" yapan bir sahtekar olduğu ortaya çıktı.

BAŞÖRTÜLÜLERİ KÜÇÜK GÖRDÜLER

KTO Karatay Üniversitesi bahçesinde çekilen görüntülerde, öğrenci olmadığı tespit edilen Erdenay Arık isimli şahıs 'Nesli tükenen Rabialar göç ediyor' diyerek başörtülü öğrencilere hakaret etti.

-KARŞILIĞINDA İSE SADECE TEVAZU, EDEP VE SAMİMİYET GÖRDÜLER

İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın, AK Parti broşürü dağıtan Bayburtlu Yusuf'u aşağalaması tepki çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bayburtlu Yusuf Özoğlu, "Tepkisine 'Eyvallah' dedim çünkü karşımdaki bir bayandı. Erkek olsa da tepkim değişmezdi. Sonuçta benim bir büyüğüm." dedi.