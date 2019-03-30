CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğl'u: Türkiye'de beka sorunu yok. YPG bize mi saldıracak?
- Güncel
- 30.03.2019
- Gazete
Zillet İttifakı terörde birleşti
Başkan Erdoğan, "CHP'ye oy vereceksiniz ama belediyeyi Kandil yönetecek" dedi. Akıllara CHP, İP ve SP'in terör örgütleri PKK ve FETÖ ile kirli ittifakı geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğl'u: Türkiye'de beka sorunu yok. YPG bize mi saldıracak?
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