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Zillet İttifakı terörde birleşti

Başkan Erdoğan, "'ye oy vereceksiniz ama belediyeyi Kandil yönetecek" dedi. Akıllara CHP, İP ve SP'in terör örgütleri ve ile kirli ittifakı geldi.

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