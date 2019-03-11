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  • 11.03.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 17:31

'den skandal açıklaması: Sehven geçilmiştir

Genel Başkan Yardımcısı ve yaptığı açıklamada "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Öztrak dakikalar sonra ise bir açıklama daha yaparak Edremit adayı Selman Arslan disipline sevk edildi ifadesi sehven geçilmiştir. Disipline sevk edilen eski Başkanı 'dur" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı ve açıklamasında "Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada Edremit Belediye Başkan Adayı ifadesi sehven geçmiştir. Edremit'teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Başkanı 'dur. Edremit Belediye Başkan adayımız 'ın bu süreçle ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.

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