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  • 09.03.2019 14:16
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 14:26

Taksim'de feministler'den ezana küstah saygısızlık!

Taksim'de dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi. Taksim'de feministler ve marjinal grupların içinde olduğu topluluk ise yatsı ezanı okunurken büyük bir saygısızlığa imza atarak ezanı ıslıkladı. O anlar cep telefonu kamerası ile anı anına kaydedildi. Feministlerin düzenlediği yürüyüşe Saadet Partili kadınlarında destek vermesi gözlerden kaçmadı

Taksim'de feministler'den ezana küstah saygısızlık!

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı İstiklal Caddesi'nde, yürüyüşe devam eden feministler, ezan sesini duyunca ıslık çalmaya başladı.

O AN KAMERADA

Ezan sesinin protesto edildiği anlar, amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Müslüman ülkede ezanın protesto edilmesi, tepkileri de beraberinde getirdi.

Saadet Partili kadınlarda destek vermişti

İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle binlerce kadının yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Saadet Partili kadınlar da destek oldu.

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