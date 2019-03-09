Taksim'de feministler'den ezana küstah saygısızlık!

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı İstiklal Caddesi'nde, yürüyüşe devam eden feministler, ezan sesini duyunca ıslık çalmaya başladı.
O AN KAMERADA
Ezan sesinin protesto edildiği anlar, amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Müslüman ülkede ezanın protesto edilmesi, tepkileri de beraberinde getirdi.
Saadet Partili kadınlarda destek vermişti
İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle binlerce kadının yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Saadet Partili kadınlar da destek oldu.
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