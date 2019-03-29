İyi Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video kamuoyundan büyük tepki çekti. İP'li kadın kapısına gelen genci küçük düşürmeye çalıştığı anları videoya kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Genci aşağılamaya çalışan Zillet İttifakı'nın ortağı İP'in yöneticisi olan kadının sosyal medya hesapları incelendiğinde bu yaptığı hareketin ilk olmadığı ortaya çıktı.
BİRDEN ÇOK HESABI VAR
Sosyal medyada birden çok kullanıcı ismiyle çeşitli hesaplar kullandığı tespit edilen Koraş'ın bu hesaplardan skandal paylaşımlar yaptığı görüldü. Farklı kullanıcı isimleriyle açtığı hesapların hepsinin Koraş'a ait olduğu tespit edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DA ALÇAKÇA KÜFÜR ETMİŞ
Twitter'da @minekoras kullanıcı adıyla açtığı hesabından 3 Haziran 2013 tarihinde yani Gezi Parkı ayaklanmasının en yoğun olduğu dönemlerde yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'a küfür ettiği tespit edildi. Paylaşımda Gezi Parkı hashtagine de destek veren Koraş'ın skandalının ortaya çıkmasının ardından bu hesabını kapattığı öğrenildi.
PROVOKATÖR HESAPLARI DA TAKİPTE!
İyi Partili Koraş'ın ayrıca Yorgo Angelopoulos ve Fuat Avni gibi provokatör hesapları da takip ettiği görüldü. Bu hesapların yaptığı algı operasyonlarına eşlik eden Koraş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla provokasyonları desteklediği tespit edildi.
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şimdi burda bu kişiye inanın ne söylücemi şaşırdım çünkü o kadar söylenecek laf varki hangisini yazsam inanın almaz burası ama ben böyle ahlaksız rezil utanmaz bir insan düşmanı görmedim AMA ORADA DELİKANLI ÖYLE BİR SOĞUKANLILIK ETMİŞKİ YANİ KİMSE KUSURA BAKMASIN O BAYANIN AĞZINA SI........BÖYLE MAHLUKLAR İNSANIM DİYE DOLAŞAN SAHTE VE TERÖRÜST FETONUN YARDAKÇILIĞINI YAPANLAR BURADA DEVLETİME SESLENİYORUM BU AHLIKSIZLARA GÖZ YUMULURSA İNANIN TÜRKİYE BU ADİLERİN VATAN HAİNLERİN YÜZÜNDEN KAOSA GİDER BUNU OKUYAN ONAYLIYAN KİŞİYE SESLENİYORUM BUNLARI YETKİLİ VEYA CUMHUR BAŞKANINAKADAR İLETİLMESİNİ RİCA EDİYORUM SAYGILARIMLA
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