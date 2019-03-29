İyi Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video kamuoyundan büyük tepki çekti. İP'li kadın kapısına gelen genci küçük düşürmeye çalıştığı anları videoya kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Genci aşağılamaya çalışan Zillet İttifakı'nın ortağı İP'in yöneticisi olan kadının sosyal medya hesapları incelendiğinde bu yaptığı hareketin ilk olmadığı ortaya çıktı.

BİRDEN ÇOK HESABI VAR

Sosyal medyada birden çok kullanıcı ismiyle çeşitli hesaplar kullandığı tespit edilen Koraş'ın bu hesaplardan skandal paylaşımlar yaptığı görüldü. Farklı kullanıcı isimleriyle açtığı hesapların hepsinin Koraş'a ait olduğu tespit edildi.





BAŞKAN ERDOĞAN'A DA ALÇAKÇA KÜFÜR ETMİŞ

Twitter'da @minekoras kullanıcı adıyla açtığı hesabından 3 Haziran 2013 tarihinde yani Gezi Parkı ayaklanmasının en yoğun olduğu dönemlerde yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'a küfür ettiği tespit edildi. Paylaşımda Gezi Parkı hashtagine de destek veren Koraş'ın skandalının ortaya çıkmasının ardından bu hesabını kapattığı öğrenildi.

PROVOKATÖR HESAPLARI DA TAKİPTE!

İyi Partili Koraş'ın ayrıca Yorgo Angelopoulos ve Fuat Avni gibi provokatör hesapları da takip ettiği görüldü. Bu hesapların yaptığı algı operasyonlarına eşlik eden Koraş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla provokasyonları desteklediği tespit edildi.