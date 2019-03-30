İmamoğlu, Erdoğan'ın yıllar önce başlattığı hizmeti seçim vaadi yaptı

CHP-İYİ Parti ve HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Ailesinin durumu yetersiz toplam 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs verilecek" şeklindeki seçim vaadi gözleri öğrenci burslarını gündeme getirdi.

CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanan ve Ekrem İmamoğlu tarafından seçim vaadi yapılan öğrenci bursları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldı.

ERDOĞAN, 312 BİN 600 ÖĞRENCİYE 47 MİLYON 741 BİN 800 TL BURS VERDİ

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra öğrencilere burs verilmesi geleneği başladı. 1994- 2004 yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verdi.

Erdoğan'ın, 27 Mart 1994 tarihinde belediye başkanı olduktan sonra 1994-1995 eğitim-öğretim yılında 2 bin 500 öğrenciye verilen burs verildi. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında burs verilen öğrenci sayısı 55 bine ulaştı.





CHP'NİN BAŞVURUSU ÜZERİNE ANAYASA MAHKEMESİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMESİNİ YASAKLADI

CHP, belediyelerin öğrencilere verdiği bursu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CHP'nin açtığı iptal davasını görüşen Anayasa Mahkemesi, yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs veremeyeceklerine hükmetti. Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin başvurusu üzerine yasaklanan öğrencilere burs vereceğini açıklaması dikkat çekiyor.







1 MİLYON 186 BİN ÖĞRENCİYE KREDİ, 414 BİN ÖĞRENCİYE KARŞILIKSIZ BURS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Muş'ta düzenlenen mitingde başvuran her üniversite öğrencisine 500 Türk lirası kredi/burs imkanı tanıdıklarını, Türkiye genelinde 1 milyon 186 bin öğrenciye kredi, 414 bin öğrenciye karşılıksız burs verdiklerini açıkladı.

ŞAHAN: ÖĞRENCİLERE BURS UYGULAMASI ERDOĞAN DÖNEMİNDE BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Şahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından belediyelerin burs vermesinin

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ile yasaklandığını söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi gençlere sağladığı katkının ortadan kalktığını kaydeden Şahan, "Şimdi yine bir ikircikli yaklaşımla Ekrem İmamoğlu öğrencilere burs vaadine bulunuyor, Buradan iki sonuç çıkar. Ekrem bey diyor ki, 'Ben kanunları tanımam yada beni CHP'nin yaptıkları bağlamaz, ben farklı bir ittifakın adayıyım' Bunun adı gençlerin umudu üzerinden oy devşirme yöntemidir" dedi.