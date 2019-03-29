Üniversite kampüsünde başörtülü öğrencilere skandal hakaret: Nesli tükenen Rabialar göç ediyor

Konya'da bulunan KTO Karatay Üniversitesi bahçesinde çekilen görüntülerde, Karatay Üniversitesi'nin kendi sitesinde yaptığı açıklamada bildirdiği üzere Üniversite'nin öğrencisi olmayan bir şahıs, başörtülü öğrencileri kayda aldığı sırada 'nesli tükenen Rabialar göç ediyor' diyerek hakaret etti. Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

PROVOKATİF AMAÇLI

KTO Karatay Üniversitesi, sosyal medyada yayımlanan provokatif video ile ilgili bir açıklama yaparak görüntüyü çekenlerle ilgili yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, üniversitemiz konum olarak etiketlenerek üzücü bir paylaşımda bulunulmuştur. Öğrencimiz olmayan ve dışarıdan provakatif amaçla geldiği tespit edilen bu kişilerle ilgili gerekli soruşturma başlatılmış olup ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından bir açıklama da KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk'ten geldi. Öztürk, söz konusu görüntüyü çekenlerin üniversitenin öğrencisi olmadığını söylerken "Üniversitemiz öğrencisi olmadığı halde yaptığı izinsiz çekimle öğrencilerimize, Cumhurbaşkanımıza ve milletimizin değerlerine sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahsa yönelik hukuki işlem başlatılmıştır ve tüm gereği yapılacaktır." ifadesine yer verdi.