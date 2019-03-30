Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun seçim yalanları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP-İYİ Parti ve HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında dini istismar ediyor. Arşivler ise gerçekleri ortaya koyuyor.

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'DE BAŞÖRTÜ YASAĞINI BİZ KALDIRDIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü yasağını kendisinin kaldırdığını iddia etti ve "O dönem YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'dı. Kendisine üniversitelerde (başörtüsünün) yasak olmasını, yasağın kaldırılmasını gerektiğini söyledim ve kaldırdılar" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu, sunucunun, 'Başörtüsü yasağını AK Parti, 'Biz kaldırdık' diyor. Siz, 'Türkiye'de başörtüsü yasağını biz kaldırdık' diyorsunuz. Doğru mu anladım' şeklindeki hatırlatmasına, "Evet" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklaması gerçeği yansıtmıyor

SSK GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞU DÖNEMDE PERUKLA DURUŞMALAR GİREN AVUKATLARA SORUŞTURMA AÇTI

Kemal Kılıçdaroğlu, 1998 yılında SSK Genel Müdürü olduğu dönemde başörtülü olarak veya perukla duruşmaya giren kurum avukatları hakkında soruşturma başlatmıştı.

Genel Müdür Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Kırklareli'nde peruklu türbanla duruşmaya giren Öznur Toptaş, Konya'da türbanla duruşmaya girmekte direnen Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay, Erzurum'da Züheyde Boncukoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

"BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNE PERUK TAKAN AVUKATLAR KURALLARA UYMAK ZORUNDA"

O dönem SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Başbakanlıkça yayınlanan genelgeler doğrultusunda personelimizden kılık kıyafet yönetmeliğine uymasını istiyoruz. Türban takan personelin birçoğu türbanını çıkarırken, bir kısmı da türban üzerine peruk takmaya başladı. Mahkemelerin belirli kuralları var. SSK avukatları da bu kurallara uymak zorunda. Türbanla duruşmalara girme konusunda ısrar etmeleri ve mahkemeye girememeleri üzerine, görevlendirildikleri davalar tehlikeye giriyor."

KILIÇDAROĞLU, ÜNİVERSİTEDE BAŞÖRTÜ YASAĞININ SÜRMESİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU!

Üniversitede başörtüsünün serbest olmasını sağlayacak Anayasa değişikliği 10 Şubat 2008 tarihinde kabul edildi. Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu CHP'li milletvekilleri, başörtü yasağının devamı yönünde oy kullandı.

CHP ve DSP, 27 Şubat 2008 tarihinde, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali veya yok hükmünde olduklarına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesi, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne verildi.

TÜRKİYE'DE 49 YILDIR SÜREN BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI ERDOĞAN KALDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 49 yıldır uygulanan başörtüsü yasağını 30 Eylül 2013 tarihinde kaldırdı. Erdoğan, "Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN CAMİ YALANI

CHP-İYİ Parti ve HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim kampanyasında kendisiyle çelişen açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu ve 122 CHP'li meclis üyesinin 5 yılda 88 caminin yapımına karşı çıktığı belirlendi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu CHP'li üyeler, 2014-2019 yılları arasında AK Parti grubu tarafından İBB'ye sunulan 88 dini tesis alanı(cami) planına muhalefet etti.

İmamoğlu ve CHP'li üyeler, 47 dini tesis alanının plan tadilatı, 35 dini tesis alanı tadilatı, 2 dini tesis alanı planına karşı çıkarak ret oyu kullandı. İnşaa edilen 5 caminin ardından da itirazda bulunup, planların yeniden görüşülmesini talep ettiler.

88 MECLİS KARARINA RAĞMEN YALAN SÖYLEDİ!

Ekrem İmamoğlu, 5 yılda 88 caminin yapımına karşı çıktığına ilişkin soruya; "Kocaman bir yalan. Bu kadar ayıp, bu kadar yazık… Neyse. Mesnetsiz. (…) Tamamen uydurma, yalan. Üzüntü verici" iddiasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararlarında CHP Grubu'nun 5 yılda 88 camiye grup olarak muhalefet ettiği açıkça görülüyor.

CAMİ İÇİN ÖNCEKİ GÜN İKİNCİ KEZ TEMEL ATMA TÖRENİ

Ekrem İmamoğlu, 16 Ekim 2016'da temelini atıp hiç çivi çakmadığı cami için ikinci kez temel atma töreni düzenledi. Ekrem İmamoğlu, ilk temel atma töreninde "18 ayda bitireceğim" sözünü verdiği ancak 26 ayda tek çivi çakmadığı Megakent Camii projesi için 14 Aralık 2018 tarihinde ikinci kez temel atma töreni yaptı.

VATANDAŞA; "SEN GİT İNANCINI GÖZDEN GEÇİR. TEK İŞİNİZ İNANÇ" DİYEREK HAKARET ETTİ

Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı'yı gezerken, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Fikret Kaya isimli vatandaş, "CHP dini inancımızı ayaklar altına alıyor. Ayrıca bölücülerle de ittifak halinde. Siz de yanlış partide olduğunuz için bu seçimde hiç şansınız yok. CHP'ye vatan teslim edilmez" dedi. Bu sözler üzerine Ekrem İmamoğlu, vatandaşı aşağılayarak "Senin fikrin yok. Sen git inancını gözden geçir. Tek işiniz inanç" yanıtını verdi.

Fikret Kaya, İmamoğlu'nun kendisini aşağılamaya çalıştığını belirterek, "İşine gelmeyince zoruna gitti. CHP sabıkalı bir parti. Çünkü dini değerlerimize saygı göstermiyor. Ayrıca ülkeyi bölmeye çalışan HDP ve PKK ile kol kola. Böyle bir zihniyete ülke teslim edilir mi? CHP, PKK ile birlikte hiçbir yere varamaz" dedi.





BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇISI ÖZGEN NAMA'DAN İSTİSMAR

CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama'nın başörtüsü yasakçısı olduğu ortaya çıktı.

ÖZGEN NAMA, BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN ŞEYMA DÖĞÜCÜ HAKKINDA SORU ÖNERGESİ VERMİŞ!

Nama'nın, 2009'da AK Parti'den Sancaktepe Belediye Meclis üyesi olan, şimdi ise AK Parti Belediye Başkan adayı avukat Şeyma Döğücü hakkında başörtülü olduğu gerekçesiyle soru önergesi verdiği öğrenildi. Aralarında Özgen Nama'nın da bulunduğu CHP Grubu; belediye meclisinde meclis çalışmalarına ve toplantılarına başörtülü olarak katılan Şeyma Döğücü hakkında işlem yapılmasını istemiş.

Özgen Nama'nın başörtülü olduğu gerekçesiyle soru önergesi verdiği Şeyma Döğücü, AK Parti'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu.

BAŞÖRTÜ YASAKÇISI ÖZGEN NAMA'DAN İSTİSMAR

Nama, seçim kampanyasında ise başörtüsünü istismar etmekten geri durmadı. Nama, başörtülü vatandaşların fotoğrafı üzerinde seçim kampanyası yürütüyor. CHP tarafından Sancaktepe'de asılan afişlerde başörtülü bir kişinin fotoğrafının yanına "Geleceğim için ilk oyum Özgen Abi'ye" şeklinde ifadeler yer alıyor.

"KILIK KIYAFET YASASINA AYKIRI DAVRANAN MECLİS ÜYELERİ HAKKINDA İŞLEM YAPTINIZ MI?"

Özgen Nama'nın da aralarında bulunduğu CHP Grubu tarafından 2 Kasım 2009 tarihinde soru önergesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Belediye meclisinde meclis çalışmalarına ve toplantılarına Anayasa Mahkemesinin kökleşmiş içtihatlarına, kılık kıyafet yasasına ve ilgili yönetmeliklere aykırı davranışları bulunan meclis üyesi var mıdır?

Var ise herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Yapılmamış ise herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?"





EKREM İMAMOĞLU'NUN YALAN KRONOLOJİSİ

TANZİM SATIŞ: 12 Şubat 2019- Ekrem İmamoğlu, tanzim satış noktalarının açılmasının bir şov gibi olduğunu iddia ederek, "Devletin işi manav açmak değil" iddiasında bulundu.

21 Şubat 2019- Ekrem İmamoğlu, "Tanzim satış bizim projelerimiz arasında var" dedi.

TRAMVAY HATTI PROJESİ: 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden önce: İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olduğu dönemde Beylikdüzü'nde tramvay hattı projesini açıkladı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra: İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra, "Tramvayla donatacağım' bir cümlemiz yoktur. Öyle taahhüttümüz yoktur" dedi.

SU İNDİRİMİ PROJESİ: 14 Kasım 2018: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçen sene Kasım ayında gerçekleşen toplantısında; "Tüm abone gruplarında su tarifeleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 15 indirimli olacak" kararı alındı, İmamoğlu suya indirime karşı çıktı.

28 Şubat 2019: İmamoğlu, "İstanbullunun suya harcadığı parayı azaltacağız" iddiasında bulundu ve hanelere suda yüzde 40 indirim yapacaklarını savundu.

BİNALİ YILDIRIM'IN PROJESİNİ BİRGÜN SONRA AÇIKLADI

5 Şubat 2019- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 5 Şubat'ta A Haber Televizyonu yayınında İstanbul'u yeşille buluşturacak yeni projesini anlattı.

Yıldırım, İstanbul'un 20 deresini yeniden kazanarak oluşturulacak 'Yeşil Ağ'ın ayrıntılarını açıkladı ve "Kuzey Ormanları ile denizi buluşturacak bu proje ile İstanbul'un nefes alacağını" söyledi. Yıldırım, ilerleyen günlerde de her bir yeşil dere koridorunun nereden geçeceğini, kilometre mesafelerine kadar verdi. Ayrıca İstanbul'un 55.5 milyon metrekare yeşil alana kavuşacağını ilan etti.

6 Şubat 2019- CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, saatler sonra sosyal medya hesabından 'kopyala-yapıştır' (copy-paste) yöntemiyle Binali Yıldırım'ın anlattıklarını kendine mal etti. Ekrem İmamoğlu tarafından yayınlanan videoda Binali Yıldırım'ın gösterdiği haritayla hemen hemen aynı görsel kullanılarak 'Yaşam Vadileri' sözü verildi. Bir dakikayı bile bulmayan görüntüde İstanbul'un 15 deresinin yeniden kazanılacağı söylendi.

"ÖRNEK PROJE" 10 SENEDİR HAYATA GEÇİRİLMEDİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 2009 yerel seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sarıyer'de uygulamak istediği ancak 10 senede hayata geçirilemeyen tapu projesini, Eyüp Sultan ilçesinde "örnek proje" olarak sunuyor!

KILIÇDAROĞLU, "ÜÇ AYDA ÇÖZECEĞİZ" DEDİ, 10 SENEDE ÇÖZÜLMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu; 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunda; "CHP; Sarıyer'de kazandığında üç ay içinde vatandaşlar tapu alacak" iddiasında bulunmuş, kendisi ve Sarıyer ilçe belediye başkan adayının imzasının bulunduğu mektupları "tapu senedi taahhütnamesi" olarak vatandaşlara dağıtmıştı. Aradan 10 sene geçmesine rağmen CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, vatandaşların tapularını vermedi.





EKREM İMAMOĞLU DA, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YOLUNDA İLERLİYOR!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sarıyer'de uygulamak istediği ancak 10 senede hayata geçirilemeyen tapu projesini Eyüp Sultan ilçesinde "örnek proje" olarak sunması dikkat çekiyor.

TAPU SENEDİ TAAHHÜTNAMESİNDE, "ŞEREFİM ÜZERİNE SÖZ VERİYORUM" İFADELERİ YER ALIYOR

Ekrem İmamoğlu, kendisi ve CHP Eyüp Sultan ilçe belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu'nun imzasının bulunduğu mektupları "tapu senedi taahhütnamesi" olarak vatandaşlara gönderiyor.

İmamoğlu ve Bilenoğlu'nun imzasının bulunduğu taahhütnamede, tapu sorunun çözüleceği iddia ediliyor. Mektupta, "Şerefim üzerine söz veriyorum" ifadelerinin yer alması dikkat çekiyor. Söz konusu mektuplar, Eyüpsultan'da Nişanca, Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap ve Çıççır mahallelerinde dağıtılıyor.

EMEL BİŞLENOĞLU, "BİZ TUTAMAYACAĞIZ HİÇBİR SÖZÜ SÖYLEMEYİZ" DEDİ AMA SARIYER BELEDİYESİ TEK VATANDAŞIN SORUNU ÇÖZMEDİ!

CHP'nin Eyüp Sultan İlçe Başkan adayı Emin Bilenoğlu, seçim çalışmalarında sürekli Sarıyer örneğini veriyor ve "Biz tutamayacağız hiçbir sözü söylemeyiz. Bizim Sarıyer Belediyesi'nde nasıl çözüldüyse, Eyüp Belediyesi'nde de tapu sorununu çözeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" iddiasında bulunuyor. Emel Bilenoğlu'nun "örnek proje" olarak sunduğu Sarıyer'de tapu sorunu aradan 10 sene geçmesine rağmen çözülemedi.

KILIÇDAROĞLU: "29 MART'TAN SONRA, İLK ÜÇ AY İÇİNDE BELEDİYE ARAZİLERİNİN ÜZERİNDE EVİ OLAN SARIYERLİ HEMŞERİLERİMİZİN TAPULARINI DAĞITACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunda"tapu senedi taahhütnamesi" dağıtmış ve CHP'nin kazandığı ilçe belediyelerinde üç ay içinde tapuların verileceği iddia etmişti. CHP'nin

kazandığı ilçe belediyelerinde vatandaşlara tapu dağıtılmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında Sarıyer'de yaşayan vatandaşlara dağıtılan mektupta, "29 Mart'tan sonra, ilk üç ay içinde belediye arazilerinin üzerinde evi olan Sarıyerli hemşerilerimizin tapularını dağıtacağız. Hemen ardından Hazine arazileri üzerinde evi olanların tapularını vereceğiz. Son olarak da Vakıf arazileri üzerinde oturan vatandaşlarımız tapularını alacaklar" ifadeleri yer aldı.

Mektupta; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sarıyer Belediye Başkan adayı Şükrü Genç'in imzaları yer aldı.

ŞÜKRÜ GENÇ, 10 SENE GÖREVDE KALDI, TAPU SORUNU ÇÖZÜLMEDİ!

Şükrü Genç, iki dönem belediye başkanı olmasına rağmen vatandaşların tapu sorunu çözmedi.



SALİH BAYRAKTAR, MÜLKİYET VE TAPU KONUSUNU ÇÖZDÜ

CHP'nin her seçim döneminde vatandaşı kandırmak ve mağduriyetini suistimal etmek için kullandığı mülkiyet ve tapu konusu Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın girişimleriyle hayata geçirilen imar barışı yasası ile çözüme kavuştu.

İmar barışı yasası hazine arazileri üzerindeki binaların sahiplerine tapularını satın alma hakkı veriyor ayrıca tüm kaçak ve cezalı durumdaki gecekondularla alakalı yıkım kararlarını ortadan kaldırıyor. Sarıyer'de iki seçimdir 'Evinizi yıkmıyorum hadi bana oy verin' diyerek milletin duygularını suistimal eden CHP'nin elindeki en büyük koz da alınmış oldu.

ERDOĞAN: "CHP'LİLER TAPU SORUNUNU SUİSTİMAL EDER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan mitinginde yaptığı konuşmada, tapu meselesinin Eyüp ilçesinin elli yıldır kanayan yarası olduğunu belirterek, "Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü içinde gereken talimatı verdim. Bunu CHP'liler suiistimal ederler, bunu da bilmenizi istiyorum" demişti.

GENÇ: "CHP'Lİ SARIYER BELEDİYESİ TAPU SÖZÜNÜ HALA YERİNE GETİRMEDİ"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da, Eyüp Sultan'ın tapuyla ilgili meselesi olduğunu bildiklerini söyledi ve "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bunu Eyüp Sultan ziyaretinde dile getirdi. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap ve Çıççır mahallelerinde imar meselelerini inşallah en kısa zamanda belediye başkan adayımız Deniz Köken kardeşimiz ve hükümetimizin desteğiyle de halledeceğiz. Bazı adaylar Sarıyer'den örnek veriyorlar. Sarıyer'de tapu ve imar işini halledeceklerini, hallettiklerini söylüyorlar. Sarıyer ziyaretimde bir önceki seçimde başkanın söz verdiğini, ancak bu sözünü hala yerine getirmediğini bize bizzat söylediler. Biz AK Parti ve Binali Yıldırım olarak ne söz verdiysek, o sözü yerine getirdik. Bu sözümüzü yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kenan Kıran/Sabah