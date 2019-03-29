31 Mart Yerel Seçimleri'ne birkaç gün kala Zillet İttifakı'nın Kandil bağlantıları bir bir ortaya çıkıyor. Oy kaybetme kaygısıyla ittifakı gizlemeye çalışan CHP, İP ve SP'nin kirli yüzü, müttefikleri HDP'nin itiraf ve çağrıları ile gün yüzüne çıkıyor!
"BAŞKAN APO'NUN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ" DİYEN DEMİRTAŞ ZİLLET İTTİFAKINA OY İSTEDİ
Sezai Temelli ve diğer HDP'lilerin "Oylar Zillet İttiakına" çağrılarından sonra bir çağrı da "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'tan geldi.
Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı çağrıda "Partimiz HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde, partimizin gösterdiği adaya oy vererek hem bulunduğunuz yerin hem de genelin seçim sonuçlarını bizzat siz belirleyeceksiniz." dedi.
Daha önce HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldığı televizyon programında Ankara'da CHP ve İyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini ilan etmişti. HDP seçmenine de seslenen Temelli, Yavaş için oy istemişti. Sezai Temelli, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na da yanındayız mesajı verdi.
"BAŞKAN APO'NUN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ" DİYEN DEMİRTAŞ ZİLLET İTTİFAKINA OY İSTEDİ
Sezai Temelli ve diğer HDP'lilerin "Oylar Zillet İttiakına" çağrılarından sonra bir çağrı da "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'tan geldi.
Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı çağrıda "Partimiz HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde, partimizin gösterdiği adaya oy vererek hem bulunduğunuz yerin hem de genelin seçim sonuçlarını bizzat siz belirleyeceksiniz." dedi.
"YAVAŞ VE İMAMOĞLU HDP SAYESİNDE KAZANACAK"
Daha önce HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldığı televizyon programında Ankara'da CHP ve İyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini ilan etmişti. HDP seçmenine de seslenen Temelli, Yavaş için oy istemişti. Sezai Temelli, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na da yanındayız mesajı verdi.
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