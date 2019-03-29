Daha önce HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldığı televizyon programında Ankara'da CHP ve İyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini ilan etmişti. HDP seçmenine de seslenen Temelli, Yavaş için oy istemişti. Sezai Temelli, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na da yanındayız mesajı verdi.