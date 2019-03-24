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'dan güzel haber! Yeni kurulan rafting takımı...

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Güvenlik güçleri, terör örgütü 'ya geçit vermedi. Doğu ve Güneydoğu terörden temizlendi. 'nin İlçesi'nden çok güzel bir haber geldi. İlçede yeni kurulan rafting takımı, seçmeleri için harekete geçti. 4 kişilik takım, güven ortamının oluşması sayesinde aylardır kar-yağmur demeden 'nda antrenman yaptıklarını söyledi. Antrenörlerinin eşliğinde haftanın 7 günü saatlerce antrenman yapan takımın kaptanı Emir Çakır, "Her gün düzenli antrenman yaparak milli takıma seçilmeye çalışıyoruz. Bize güvenenleri mahçup etmek istemiyoruz" dedi.

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