Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. Doğu ve Güneydoğu terörden temizlendi. Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nden çok güzel bir haber geldi. İlçede yeni kurulan rafting takımı, milli takım seçmeleri için harekete geçti. 4 kişilik takım, güven ortamının oluşması sayesinde aylardır kar-yağmur demeden Zap Suyu'nda antrenman yaptıklarını söyledi. Antrenörlerinin eşliğinde haftanın 7 günü saatlerce antrenman yapan takımın kaptanı Emir Çakır, "Her gün düzenli antrenman yaparak milli takıma seçilmeye çalışıyoruz. Bize güvenenleri mahçup etmek istemiyoruz" dedi.
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- 24.03.2019
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