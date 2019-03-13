Sabancı Ailesi'nin mirasçısı olduğu kesinleşen Sevilay Sabancı Çınar'ın, Sabancı Holding'in kurucularından dedesi Hacı Ömer Sabancı'nın mirasından pay istediği Emirgan'daki 600 milyon dolarlık Atlı Köşk'ün tapu iptal davasında sona gelindi. Mahkeme taraflara son sözlerini söylemesi için süre verdi. Merhum İhsan Sabancı'nın yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan Sevilay Sabancı Çınar, 15 yıl önce Sabancı Ailesi'ne dava açmıştı. Adana 4 Sulh Hukuk Mahkemesi; aileye Sevilay Sabancı Çınar'ı mirasçı olarak eklemişti.
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi de geçtiğimiz yıl Çınar'ın Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçısı olduğunu onamıştı. Bunun üzerine Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk (Sabancı Müzesi), Akbank ve Bossa hisselerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına yayılan menkul ve gayrimenkulleri bulunan aileye 'mal tespiti davası' açmıştı. Önceki günkü davada; Çınar'ın avukatı Çağrı Bağadur, Atlı Köşk'ün tapusunun iptal edilerek Sabancı Üniversitesi'ne verilen kullanım hakkının terkinini ve Hacı Ömer Sabancı terekesine döndürülmesinin kabul edilmesini istedi. Avukat, talebin mümkün olmadığı takdirde Çınar'ın miras payı oranında tazminat almasını istedi.
PAYI 11 MİLYON LİRA
Sabancı'nın avukatları, Atlı Köşk'ün 1975 yılında Hacı Ömer Sabancı Holding'e devredildiğini, kanuni süre bakımından davanın zaman aşımına uğradığını ileri sürdü. Bilirkişi, Çınar'ın payına isabet eden alacağını ise 11 milyon 111 bin lira olarak hesaplamıştı.
İhsan Sabancı
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi de geçtiğimiz yıl Çınar'ın Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçısı olduğunu onamıştı. Bunun üzerine Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk (Sabancı Müzesi), Akbank ve Bossa hisselerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına yayılan menkul ve gayrimenkulleri bulunan aileye 'mal tespiti davası' açmıştı. Önceki günkü davada; Çınar'ın avukatı Çağrı Bağadur, Atlı Köşk'ün tapusunun iptal edilerek Sabancı Üniversitesi'ne verilen kullanım hakkının terkinini ve Hacı Ömer Sabancı terekesine döndürülmesinin kabul edilmesini istedi. Avukat, talebin mümkün olmadığı takdirde Çınar'ın miras payı oranında tazminat almasını istedi.
PAYI 11 MİLYON LİRA
Sabancı'nın avukatları, Atlı Köşk'ün 1975 yılında Hacı Ömer Sabancı Holding'e devredildiğini, kanuni süre bakımından davanın zaman aşımına uğradığını ileri sürdü. Bilirkişi, Çınar'ın payına isabet eden alacağını ise 11 milyon 111 bin lira olarak hesaplamıştı.
İhsan Sabancı
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