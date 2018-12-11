CİNER Holding, Türkiye'de elektrik enerjisi, madencilik ve medya alanında önemli yatırımlara imza attı. Ama medyadan çekilme karara aldı. Habertürk gazetesini kapattı. Şimdi yatırımlarını yurt dışına yapmaya başladı. Milyarder işadamı Turgay Ciner, son olarak New York'ta 22.9 milyon dolara muhteşem bir konak satın aldı.
Konak, 1909 yılında muşamba tuğlalarla kaplı bodrum ve 4 katlı olarak Tudor tarzında inşaa edildi. 2001'de New York'un simgesi seçildi. Konakta, şehrin en önemli ofisleri bulunuyor. ABD'deki şirketlerinde 600 çalışanı olduğu bildirilen Ciner'in Manhattan'da 2 milyar dolarlık yatırım yapmak yeni bir şirket merkezini de kuracağı iddia edildi. Ciner'in Central Park'a bakan Plaza Hotel'in üst katlarında iki rezidansı bulunuyor. Bu dairelere 2008 ve 2009 yıllarında toplam 19,8 milyon dolar ödedi.
LONDRA ÇIKARMASI
Medya grubunu satan Aydın Doğan, Londra'nın en popüler semtlerinden birinde 8 katlı binaya 46 milyon sterlin (313 milyon lira) ödedi. Yıllar önce Londra'da bir otel satın alan Aydın Doğan'ın Mayfair Berkeley Caddesi'ndeki binasının en alt katında, şehrin en popüler mekanlarından biri olan ParkChinois bulunuyor.
Binanın iki katında hizmet veren bu ünlü restoran, geçen ay itibariyle Doğan'ın kiracısı oldu. Doğan'ın yine aynı şehirde yeni yatırımlar için araştırmalar yaptırdığı da iddia edildi.
Konak, 1909 yılında muşamba tuğlalarla kaplı bodrum ve 4 katlı olarak Tudor tarzında inşaa edildi. 2001'de New York'un simgesi seçildi. Konakta, şehrin en önemli ofisleri bulunuyor. ABD'deki şirketlerinde 600 çalışanı olduğu bildirilen Ciner'in Manhattan'da 2 milyar dolarlık yatırım yapmak yeni bir şirket merkezini de kuracağı iddia edildi. Ciner'in Central Park'a bakan Plaza Hotel'in üst katlarında iki rezidansı bulunuyor. Bu dairelere 2008 ve 2009 yıllarında toplam 19,8 milyon dolar ödedi.
LONDRA ÇIKARMASI
Medya grubunu satan Aydın Doğan, Londra'nın en popüler semtlerinden birinde 8 katlı binaya 46 milyon sterlin (313 milyon lira) ödedi. Yıllar önce Londra'da bir otel satın alan Aydın Doğan'ın Mayfair Berkeley Caddesi'ndeki binasının en alt katında, şehrin en popüler mekanlarından biri olan ParkChinois bulunuyor.
Binanın iki katında hizmet veren bu ünlü restoran, geçen ay itibariyle Doğan'ın kiracısı oldu. Doğan'ın yine aynı şehirde yeni yatırımlar için araştırmalar yaptırdığı da iddia edildi.
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yurt dışında iş tutmuşlar türkiyenin suyumu çıktı zaten satılmıştı bunlar
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