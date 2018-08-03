İtıraflar başladı

Adnan Oktar'a yapılan operasyon sonrası içeri alınan örgüt üyelerinden bazıları itirafçı olarak ifade vermeye başladı. İtirafçı olan kediciklerden P. A. örgütün holding, üniversite, hastane gibi önemli noktalarda çalışan üyelerinin buradaki kaynakları kullanarak örgüte bilgi aktardığını açıkladı. P. A., bu bilgileri düzenli raporlar halinde aylık olarak Adnan Oktar'ın en yakınındaki kadın üyelerden D. Ü.'ye verdiği belirtti.
ADNAN KRİTERLERİ
İfadeye göre bu raporlarda örgütün işine yarayacak istihbarat bilgisi, hasta raporları, sızılan yerde Oktar'ın kriterlerine uygun kızların kişisel bilgileri gibi konuların yer aldığı anlaşıldı. Örgütün diğer itirafçı üyesi S.K.'nın ifadesinde ise örgütün ticari faaliyetlerinde tamamen dolandırıcılık, uluslararası kandırma ve yanıltma yöntemleri kullandığı bilgileri yer aldı.
PARA KAYNAĞI ANNESiYMiŞ
Boğaz'dakı paha biçilemez malikanesine yapılan operasyonla yakalanan Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Oktar'ın ifadede şunları söylediği belirtildi: "Herhangi şirketim yoktur. Sadece yazarlık yapıyorum. Aylık olarak 3 bin ila 3 bin 500 lira para kazanıyorum. Annem hayatta. Bazen annemden harçlık alırım."
ADNAN KRİTERLERİ
İfadeye göre bu raporlarda örgütün işine yarayacak istihbarat bilgisi, hasta raporları, sızılan yerde Oktar'ın kriterlerine uygun kızların kişisel bilgileri gibi konuların yer aldığı anlaşıldı. Örgütün diğer itirafçı üyesi S.K.'nın ifadesinde ise örgütün ticari faaliyetlerinde tamamen dolandırıcılık, uluslararası kandırma ve yanıltma yöntemleri kullandığı bilgileri yer aldı.
PARA KAYNAĞI ANNESiYMiŞ
Boğaz'dakı paha biçilemez malikanesine yapılan operasyonla yakalanan Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Oktar'ın ifadede şunları söylediği belirtildi: "Herhangi şirketim yoktur. Sadece yazarlık yapıyorum. Aylık olarak 3 bin ila 3 bin 500 lira para kazanıyorum. Annem hayatta. Bazen annemden harçlık alırım."
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