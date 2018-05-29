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Örümcek adam!

’nın başkenti ’te, balkondan sarkan bir çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili , ‘kahraman’ ilan edildi...

Örümcek adam!
Fransa'nın yeni kahramanı Mamoudou Gassama... Başkent 'te, Mali'den gelen Mamoudou Gassama, 18'inci bölgede bir apartmanda, balkondan düşmek üzere olan 4 yaşındaki bir çocuğu, 4'üncü kattaki balkona tırmanarak kurtardı. Gassama'nın çocuğu kurtarırken çekilen videosu binlerce kişi tarafından paylaşılmış durumda. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gassama'yı 'na davet etti ve kahramana bizzat teşekkür etti. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da 22 yaşındaki Gassama'yı arayıp cesaretinden ötürü tebrik ettiğini belirtti. Belediye Başkanı Hidalgo, Gassama için "18'inci bölgenin örümcek adamı. Ona, bu cesur davranışının tüm Paris halkına örnek teşkil edeceğini söyledim" ifadesini kullandı. Gazetecilere konuşan Gassama, "Bir anda sesleri duydum. Baktığımda minik çocuğu gördüm. Hiç tereddüt etmedim ve onu kurtarmak zorunda olduğumu düşündüm.. Tırmanıverdim. Çocuğu kurtarabildiğim için mutluyum. Bu yaptığımı herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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