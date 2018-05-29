Fransa'nın yeni kahramanı Mamoudou Gassama... Başkent Paris'te, Mali'den gelen Mamoudou Gassama, 18'inci bölgede bir apartmanda, balkondan düşmek üzere olan 4 yaşındaki bir çocuğu, 4'üncü kattaki balkona tırmanarak kurtardı. Gassama'nın çocuğu kurtarırken çekilen videosu binlerce kişi tarafından paylaşılmış durumda. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gassama'yı Elysee Sarayı'na davet etti ve kahramana bizzat teşekkür etti. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da 22 yaşındaki Gassama'yı arayıp cesaretinden ötürü tebrik ettiğini belirtti. Belediye Başkanı Hidalgo, Gassama için "18'inci bölgenin örümcek adamı. Ona, bu cesur davranışının tüm Paris halkına örnek teşkil edeceğini söyledim" ifadesini kullandı. Gazetecilere konuşan Gassama, "Bir anda sesleri duydum. Baktığımda minik çocuğu gördüm. Hiç tereddüt etmedim ve onu kurtarmak zorunda olduğumu düşündüm.. Tırmanıverdim. Çocuğu kurtarabildiğim için mutluyum. Bu yaptığımı herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Örümcek adam!
Fransa’nın başkenti Paris’te, balkondan sarkan bir çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama, ‘kahraman’ ilan edildi...
Etiketler: Elysee Sarayı , Mamoudou Gassama , Anne Hidalgo , Paris , Fransa , göçmen
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.