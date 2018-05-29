Artık güçlü Türkiye var

SABAH Yazarlar Kulübü "Türkiye'nin Seçimi" paneli ile Adana'ya konuk oldu. Moderatörlüğünü TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yaptığı panele, TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, TAKVİM yazarları Bekir Hazar ile Şebnem Bursalı da katıldı. Ergün Diler konuşmasında şunları söyledi: "Yabancıların bu topraklarda gözleri var. Bizi kontrol altına almak istiyorlar. Ama karşılarında güçlü ve ne yapabileceğini çok iyi bilen Türkiye var. Bu ülkeyi omuz omuza vererek savunmak zorundayız.
Başkanlık sistemiyle birlikte güçlü lider ve güçlü parlamento gelecek. Artık hızlı kararlar alınacak." Bekir Hazar ise Türkiye'nin en önemli seçimine gittiğini belirtirken, "Türkiye'nin lideri birilerini rahatsız ediyor. Bizim paramıza göz dikiyorlar ve paramızı istiyorlar. Artık dünyaya karşı dik duran Türkiye var" dedi.
Başkanlık sistemiyle birlikte güçlü lider ve güçlü parlamento gelecek. Artık hızlı kararlar alınacak." Bekir Hazar ise Türkiye'nin en önemli seçimine gittiğini belirtirken, "Türkiye'nin lideri birilerini rahatsız ediyor. Bizim paramıza göz dikiyorlar ve paramızı istiyorlar. Artık dünyaya karşı dik duran Türkiye var" dedi.
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