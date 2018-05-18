;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 'Serbes't vuruş
  2. İşgal planı

ayrılığı

İşadamı ortağı ’i öldüren ile eşi tek celsede boşandı. Özdemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkan genç kadın ’dan taşındı.

Cinayet ayrılığı
Bodrum'da Gumsal Beach Club'ün sahibi olan ortağı Ali Özdemir'i (46) öldüren Mustafa Özbelen, uğruna katil olduğu eşi Tuba Özbelen'den darbe yedi! , geçen 6 Ocak'ta ortadan kaybolduktan sonra 12 Ocak'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi tarım ilacı içerek girişiminde bulunmuştu. Sorgulama sonrası Özbelen'in, eşi Tuba ile ilişkisi olduğunu öğrendiği ortağı Özdemir'i öldürdüğü için bunalıma girip intihar etmek istediği ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra tutuklanan zanlısı Özbelen'in eşi , bir süre önce Aile Mahkemesi'ne başvurup, boşanma davası açtı. Çift ilk celsede anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çiftin tek çocukları olan 10 yaşındaki kızlarının velayetini anneye verdi. Boşanma protokolü gereği bankadaki paraların ve Konacık Mahallesi'ndeki evin satışından elde edilecek paranın 300 bin lirasının Tuba Özbelen'e verilmesine kararlaştırıldı. Mahkeme çiftin kızı için de babası ödemek üzere aylık 1500 lira nafaka bağladı. Yasak aşk yüzünden eşinin hapse girmesine neden, bir işadamının da ölmesine neden olan Tuba Özbelen'in, 'u terk ettiği, başka bir yere taşındığı öğrenildi.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar