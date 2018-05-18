Bodrum'da Gumsal Beach Club'ün sahibi olan ortağı Ali Özdemir'i (46) öldüren Mustafa Özbelen, uğruna katil olduğu eşi Tuba Özbelen'den darbe yedi! Ali Özdemir, geçen 6 Ocak'ta ortadan kaybolduktan sonra 12 Ocak'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Özbelen tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunmuştu. Sorgulama sonrası Özbelen'in, eşi Tuba ile ilişkisi olduğunu öğrendiği ortağı Özdemir'i öldürdüğü için bunalıma girip intihar etmek istediği ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra tutuklanan cinayet zanlısı Özbelen'in eşi Tuba Özbelen, bir süre önce Aile Mahkemesi'ne başvurup, boşanma davası açtı. Çift ilk celsede anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çiftin tek çocukları olan 10 yaşındaki kızlarının velayetini anneye verdi. Boşanma protokolü gereği bankadaki paraların ve Konacık Mahallesi'ndeki evin satışından elde edilecek paranın 300 bin lirasının Tuba Özbelen'e verilmesine kararlaştırıldı. Mahkeme çiftin kızı için de babası ödemek üzere aylık 1500 lira nafaka bağladı. Yasak aşk yüzünden eşinin hapse girmesine neden, bir işadamının da ölmesine neden olan Tuba Özbelen'in, Bodrum'u terk ettiği, başka bir yere taşındığı öğrenildi.
Cinayet ayrılığı
İşadamı ortağı Ali Özdemir’i öldüren Mustafa Özbelen ile eşi Tuba Özbelen tek celsede boşandı. Özdemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkan genç kadın Bodrum’dan taşındı.
Etiketler: Ali Özdemir , Cinayet , Mustafa Özbelen , Tuba Özbelen , Bodrum , intihar
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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