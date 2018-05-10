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Film gibi!

’de kadın öğretmen, siyle ilişki yaşadı. Sinemada öpüştükleri görüntüler ortaya çıktı. Evliliği yıkıldı...

Film gibi!
Öğretmen-öğrenci skandallarına bir yenisi eklendi. Öğrencisiyle ilişki yaşayan kadını, kocası boşadı. Olay 'de yaşandı. Lisede tarih öğretmeni olan E.P. (46), iddiaya göre; 2 yıl önce si A.U.Ş., ile ilişki yaşamaya başladı. Kocası B.P. (46) cep telefonunda öğrencisiyle olan yazışmalarını gördü. 31 Ekim 2016'da boşanma davası açtı. Koca, eşinin telefonuna yüklediği bir programla, karısının öğrencisiyle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları ile cinsel içerikli yazışmalarını elde etti. Mahkemeye delil olarak sundu. Genç, ilişki yaşadıklarını kabul etti. Öğretmen ise durumu yalanladı. Mahkeme, E.P.'nin öğrencisi ile sinemaya gittiği iddiaları üzerine bu görüntüleri istedi. Görüntülerde, kadın öğretmenin öğrencisiyle birlikte sinemaya girmesi, film sırasında yakınlaşmaları, öpüşmelerinin yer aldığı belirlendi. Çift, geçen 6 Mart'ta boşandı. Mahkeme, kadın öğretmenin boşandığı eşine 15 bin TL maddi ve 20 bin TL de manevi tazminat ödemesine karar verdi. Öğretmen E.P. ile öğrencisi A.U.Ş. hakkında henüz açılan başka bir dava olmadığı öğrenildi.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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