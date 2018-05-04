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Özür diledi beraat etti

Özür diledi beraat etti
MISS Turkey 2017 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen , tacının elinden alınmasına neden olan paylaşımlarıyla ilgili yargılandığı davadan beraat etti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen Itır Esen, twitter hesabından 15 Temmuz şehitlerine hakaret etti. Bunun üzerine şehit yakınları tarafından hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Itır Esen ve Avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı. Itır Esen, "Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi. Suçsuzum" dedi. Mahkeme Itır Esen'in beraatine karar verdi.
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