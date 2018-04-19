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Dehşetin şifresi

Murat Ögüt i, yardım istenen tanık sayesinde ortaya çıktı. Jandarmaya giden işadamının oğlunun arkadaşı, vahşeti anlattı

Dehşetin şifresi
İzmir Torbalı'da, Murat Öğüt, eşi Öznur (46) ve oğulları Batuhan (19) ile Hadi (24) tarafından öldürülüp ormanlık alanda aracıyla birlikte yakıldı. Korkunç i, Hadi Öğüt'ün arkadaşı Coşkun G. anlattı: Olay günü Hadi ve beni arayıp yardım istedi. Eve gittiğimde babaları halının üzerinde yatıyordu. Uyutup iğneyle bayıltmışlar. Daha sonra halının içinde cipe koydular. Cipi oğulları kullandı. Birlikte ormanlık alana gittik. Orada cipi ateşe verip yaktılar... Bu ifade üzerine gözaltına alınan vahşet ailesi, jandarmada susma hakkını kullandı. Mahkemeye sevk edilen anne, iki oğlu ve G., tutuklandı.




Ailesi için lüks bir apartman yaptıran , o evde öldürüldü.



Coşkun G.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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