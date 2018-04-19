Dehşetin şifresi

İzmir Torbalı'da, Murat Öğüt, eşi Öznur (46) ve oğulları Batuhan (19) ile Hadi (24) tarafından öldürülüp ormanlık alanda aracıyla birlikte yakıldı. Korkunç cinayeti, Hadi Öğüt'ün arkadaşı Coşkun G. anlattı: Olay günü Hadi ve Batuhan beni arayıp yardım istedi. Eve gittiğimde babaları halının üzerinde yatıyordu. Uyutup iğneyle bayıltmışlar. Daha sonra halının içinde cipe koydular. Cipi oğulları kullandı. Birlikte ormanlık alana gittik. Orada cipi ateşe verip yaktılar... Bu ifade üzerine gözaltına alınan vahşet ailesi, jandarmada susma hakkını kullandı. Mahkemeye sevk edilen anne, iki oğlu ve Coşkun G., tutuklandı.
Ailesi için lüks bir apartman yaptıran Murat Öğüt, o evde öldürüldü.
Coşkun G.
Ailesi için lüks bir apartman yaptıran Murat Öğüt, o evde öldürüldü.
Coşkun G.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.