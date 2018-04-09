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Politik komedyen

Politik komedyen
Bakanı , 'ye karşı askeri yığınağı artırmaktan bahseden 'a sert çıktı. Çelik "Yunanistan Savunma Bakanı sıfatı taşıyan bu 'politik komedyen' sürekli provokasyon yapmaktadır. Türkiye'ye karşı askeri yığınağı artırmaktan bahseden bu provokatöre Yunan hükümeti sessiz kalarak onay veriyor." değerlendirmesinde bulundu. Bu sözlerin seviyesi, Yunan hükümetinin meselesidir. AB'nin kınaması gereken sözlerdir" dedi. Yunan Bakan ise Didim açıklarındaki Bulamaç adasını ziyaret ederek üzerinde 'Gücün yetiyorsa gel de al!' yazan anıtın önünde poz verdi. Provokasyona devam etti.
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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