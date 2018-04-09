AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'ye karşı askeri yığınağı artırmaktan bahseden Yunan Bakan'a sert çıktı. Çelik "Yunanistan Savunma Bakanı sıfatı taşıyan bu 'politik komedyen' sürekli provokasyon yapmaktadır. Türkiye'ye karşı askeri yığınağı artırmaktan bahseden bu provokatöre Yunan hükümeti sessiz kalarak onay veriyor." değerlendirmesinde bulundu. Bu sözlerin seviyesi, Yunan hükümetinin meselesidir. AB'nin kınaması gereken sözlerdir" dedi. Yunan Bakan Panos Kammenos ise Didim açıklarındaki Bulamaç adasını ziyaret ederek üzerinde 'Gücün yetiyorsa gel de al!' yazan anıtın önünde poz verdi. Provokasyona devam etti.
Politik komedyen
Etiketler: Ömer Çelik , Yunan Bakan , Panos Kammenos , AB , Türkiye
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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