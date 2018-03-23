Afrin’e selam yola devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Down sendromlu futbol milli takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Down sendromlu sporcular Erdoğan'a, adının yazılı olduğu 53numaralı milli takım formasını hediye etti. Erdoğan, formayı alırken "Sizleri mutluedebildiysem ne mutlu bana" dedi. Erdoğan, daha sonra Külliye'de sporcularla futbol oynadı. Erdoğan, bir sporcunun topu sürerek yaptığı çalımlar üzerine, "Ooo, hareketlere bak" dedi. Erdoğan, daha sonra "Kurtarışların nasıl?" diye sorduğu sporcuyla penaltı atışı yaptı. Bir süre futbol oynayan Erdoğan, Down sendromlu sporcularla el ele tutuşarak poz verdi.
HEPSİNE TEK TEK HEDİYE VERDİ Erdoğan hediyeler verdiği sporculara, "Bunları antrenmanlarda kullanacaksınız" diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında, fotoğrafçının "Çektik efendim" sözlerine, Erdoğan'ın, "Çektin mi? Allah çektirmesin" diye espri yapması herkesi güldürdü. Sporculara başarı dileğinde bulunan Erdoğan, "Buradan hep beraber Afrin'e selam, Mehmetçiğimiz'e selam, yola devam" dedi. Bunun üzerine, sporcular da "Afrin'e selam" diye bağırarak el salladı. Bazı sporcular asker selamı verdi.
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