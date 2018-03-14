Şanslı 2 koltuk
İran’da düşen özel uçakta 10 yolcu olacaktı. İkisi son anda geziye katılamadı. 8 arkadaşları feci şekilde ölürken şanslı genç kızlar hayatta kaldı
Zeynep Çarmıklı da ameliyat için hastaneye yattı. Ve o jet, 10 yerine 8 yolcuyla havalandı. Dönüşte de dağa çakıldı. Koltukları boş kalan Burcu ve Zeynep, şanslıydı...
Burcu Delibalta kaza haberini alınca fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.
Zeynep Selvili Çarmıklı acı haberi hasta yatağında öğrendi. kurtulduğuna sevinemedi.
KARAKUTU KANADA'DA İNCELENECEK
Kazayı araştırmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 4 uzman İran'a gönderildi.
Tahran'da karakutuları deşifre edebilecek teknoloji yok. İnceleme, üretici ülke Kanada'da yapılacak.
İran Havacılık Kurumu, pilotun düşmeden önce acil iniş talebinde bulunmadığını açıkladı.
Kazada can veren 11 kadının cenazelerinin getirilmesi için DNA testinin sonuçlanması bekleniyor.
DÖNE DÖNE DİK ŞEKİLDE DÜŞTÜ
Uçağın bağlı olduğu MC Havacılık yöneticisi Basri Demiroğlu, kazayı anlattı:
Pilot, en son 'Rezai' isimli kontrolörle irtibat kuruyor. 36 binden 38 bin feet'e çıkmak istiyor.
37 bin 900'e geldiğinde heyecanlı bir sesle alçalmak istediğini bildiriyor. 32 bin feet'e kadar iniyor.
Bundan sonra düşüş başlıyor. 2 bin feet'teki dağa çarpana kadar dik şekilde düşüyor.
Bölgedeki köylüler, motorda alev görmemiş. Ancak uçağın dönerek düştüğünü söylüyorlar.
HALİL ÇİLİNGİR
Etiketler: İran , Kanada , İstanbul , Burcu Delibalta , kaza , Zeynep Selvili
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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