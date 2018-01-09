ATV’ye CHP kumpası

Atv ve aHaber'i tehdit eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun izinden giden RTÜK'ün CHP'li üyelerinin yerli ve milli medya organlarına olan kini bir kez daha su yüzüne çıktı. Türkiye'deki demokrasi ve özgürlük yolculuğunun savunucusu ve milli iradenin sesi atv'yi hedefe koymak için RTÜK'teki CHP'li üyeler medya manipülasyonlarına hız verdi. 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'ye karşı kirli bir plan işletililiyor. CHP'li üst kurul üyeleri, içerikleri gizli kalması gereken üst kurul toplantılarını hükümete ve devlete muhalif basın organlarına servis ediyor. Bu kapsamda son olarak 27 Aralık 2017 Çarşamba günü bir gazetede AK Partili RTÜK üst kurul üyelerini hedef göstererek "RTÜK'te skandal tartışma: Şortlu çocuk tahrik edermiş! 7-11 yaşlarındaki çocukların şortla dans etmesini 'tahrik edici' buldular" başlıklarıyla verilen haber kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Türkiye'nin en çok izlenen ulusal kanalı olan atv'yi hedef tahtasına koyan ve "atv'ye ceza kesilmiyor" ifadeleriyle algı operasyonu yapan haberlere karşın, atv'ye 2017 yılında 6 ceza kesildi ve kanal bu cezalar neticesinde 4 milyon 500 bin liradan fazla ceza ödedi.
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