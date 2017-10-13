Yeğene saldırı!

İstanbul'da bir eğlence mekanında sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Gökhan Doğanay, programının sona ermesinin ardından arkadaşlarıyla birlikte evine gitmek üzere yola çıktı. D-100 Karayolu Maltepe Köprülü Kavşağı'ndan Edirne yönüne giden Doğanay'ın lüksotomobiline başka bir araçtansilahla ateş açıldı.
DELİK DEŞİK OLDU
Doğanay'ın oturduğu sağ ön koltuğa açılan ateşte bacaklarına isabet eden 3 mermi ile yaralanan türkücü, arkadaşları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Doğanay'ın sağlık durumununiyi olduğu belirtildi. Polis, olay yerini ve delik deşik olan otomobili inceledi. Saldırganlararanıyor. Öte yandan GökhanDoğanay'ın Seyfi Doğanay'ınyeğeni olduğu öğrenildi.
HASTANEDE İFADE VERDİ
Hastanede ifadesine başvurulan Gökhen Doğanay, kendisine silahlı saldırı düzenleyen kişinin aralarında daha önceden husumet bulunan S.A. olduğunu iddia etti.
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