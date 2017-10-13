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Yeğene saldırı!

’ın türkücü yeğeni Gökhan Doğanay, silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler kaçtı. Bacaklarından vurulan genç adam, hastaneye kaldırıldı.

Yeğene saldırı!
İstanbul'da bir eğlence mekanında sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Gökhan Doğanay, programının sona ermesinin ardından arkadaşlarıyla birlikte evine gitmek üzere yola çıktı. D-100 Karayolu Maltepe Köprülü Kavşağı'ndan Edirne yönüne giden Doğanay'ın lüks otomobiline başka bir araçtan silahla ateş açıldı.

DELİK DEŞİK OLDU
Doğanay'ın oturduğu sağ ön koltuğa açılan ateşte bacaklarına isabet eden 3 mermi ile yaralanan türkücü, arkadaşları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Doğanay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay yerini ve delik deşik olan otomobili inceledi. Saldırganlar aranıyor. Öte yandan Gökhan Doğanay'ın Seyfi Doğanay'ın yeğeni olduğu öğrenildi.



HASTANEDE İFADE VERDİ
Hastanede ifadesine başvurulan Gökhen Doğanay, kendisine silahlı saldırı düzenleyen kişinin aralarında daha önceden husumet bulunan S.A. olduğunu iddia etti.

Soner KOÇER
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