8.2 milyon için son dönemeç! 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak, 4. toplantı hangi tarihte? Zamlı maaşlar için kesin tarih...
Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği asgari ücret zammında son viraja giriliyor. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak 4. ve son toplantıya odaklandı. Bu hafta asgari ücret zammının açıklanması beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplumumuzun işçilerimizin beklentilerini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi. 13 Aralık'ta açıklanması beklenen zam hakkında bugün de herhangi bir gelişme yaşanmaması sonucu vatandaşlar, '2022 asgari ücret neden açıklanmadı?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Bilindiği üzere çalışan kesim asgari ücretin 4 bin lira bandında olmasını istiyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler haberimizde...
Asgari ücret zammı için tüm gözler 4. toplantıya çevrildi. Yapılacak son toplantının arkasından milyonlarca vatandaş ve işvereni ilgilendiren oran açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi, zammın açıklanacağı gün olacak. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve pek çok kalemde artışlar meydana gelecek. Tüm Türkiye'nin gündem konusunu oluşturan asgari ücrete ilişkin 3 toplantı geride bırakıldı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 4. toplantı tarihi ne zaman? İşte 2022 asgari ücret zammı hakkında son gelişmeler...
Asgari ücret 4. toplantı tarihi, miktarın belirleneceği gün olacak. Asgari ücret 2022 miktarı, bakanlık ev sahipliğinde yapılacak olan 4. toplantı ile son bulacak. Asgari ücret ile birlikte, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve endeksli pek çok kalem de belirlenmiş olacak.
Asgari Ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Türkiye'nin ana gündemini oluşturan asgari ücrete ilişkin olarak 3 toplantı geride bırakıldı. İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmezken son toplantıda taraflar Kalori hesabına göre ortaya çıkan rakamları belirtti.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK'in 3 bin 100 lirayı uygun bulduğunu, Türk-İş'in ise 3 bin 900'ün altına düşmediğini" söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise daha sonra yaptığı açıklamada "3 bin 160 TL gibi bir teklifimiz olmadı, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat da "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var" dedi.
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari ücret 4. toplantısı bu hafta içerisinde gerçekleşecek.
Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşmişti.
Asgari ücret 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te gerçekleştirildi. Şimdi gözler 4. toplantıda.
2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık günleri arasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.