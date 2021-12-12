Asgari Ücret net-brüt kaç TL belli oldu mu? 13 Aralık Asgari ücrette son durum! Asgari Ücret zammı bugün açıklanacak mı?

ASGARİ ÜCRET İÇİN DURAK!

Gerçekleştirilen önceki toplantılarda hem işçi tarafı hem de işveren tarafı taleplerini masaya yatırıldı. 1. toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi tarafının 3 bin 750 ila 4 bin lira talep ettiğini, işverenin ise 3 bin 500 ila 3 bin 750 lira arasında bir asgari ücret istediğini belirtmişti. Bu rakamların üst limiti dikkate alındığında asgari ücrette işçilerin yaklaşık yüzde 41, işverenin ise yaklaşık yüzde 33 artış istediği anlaşıldı.

Bilgin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu bildirdi.

Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekti.