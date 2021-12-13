Çalışanların 180 TL’si cebinde kalacak! Asgari ücret zammı böyle belirleniyor: Daha az vergi daha çok maaş

1- Asgari ücrette vergi maliyetinin düşürülmesi için nasıl bir düzenleme yapılacak?

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunda birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda anlaşıldı. Buna göre kümülatif vergi matrahı hesabında brüt asgari ücret dikkate alınacak. Uzmanlara göre bu düzenleme gelir vergisinden kaynaklı 1500 liralık katkı sağlayacak.