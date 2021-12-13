Çalışanların 180 TL'si cebinde kalacak! Asgari ücret zammı böyle belirleniyor: Daha az vergi daha çok maaş
Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan asgari ücret zammında son aşamaya gelindi. Asgari ücret görüşmelerine şüphesiz vergi muafiyeti de damgasını vurdu. Ödenen vergi azaldıkça maaşlar da artıyor. Gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak. SSK primi işçi payının 5 puan indirilmesi ile 180 lira çalışanın cebinde kalacak.
Milyonları ilgilendiren asgari ücret için son toplantı bugün. Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, Brüt 3.577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve vergi tutarı 751 lirayı buluyor. İşçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak.
Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak. Düzenlemeyle çalışanlara bin 500 liralık gelir vergisinden kaynaklanan katkı sağlanacak. SSK primi işçi payının yüzde 14'ten 9'a düşürülmesi ile 180 lira çalışanın cebinde kalacak. Bu tutar yeni asgari ücrette yüzde 40 artış varsayımı ile 252 lirayı bulacak.
Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oranın yüzde 10 olması seçenekler arasında bulunuyor. Asgari ücrete ilişkin gelinen nokta başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1- Asgari ücrette vergi maliyetinin düşürülmesi için nasıl bir düzenleme yapılacak?
Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunda birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda anlaşıldı. Buna göre kümülatif vergi matrahı hesabında brüt asgari ücret dikkate alınacak. Uzmanlara göre bu düzenleme gelir vergisinden kaynaklı 1500 liralık katkı sağlayacak.