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Haberler Ekonomi Her ay 7.121,10 TL 32 günlük vadeli mevduat getirisi! Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Yüksek hoş geldin faizli...

Her ay 7.121,10 TL 32 günlük vadeli mevduat getirisi! Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Yüksek hoş geldin faizli...

Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Yüksek hoş geldin faizli... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), son aylarda arka arkaya faiz indirimlerine imza atarak bankaların kredi faizlerinde de değişikliğe gitmesine neden oldu. Birçok tüketici kredisinde faizleri düşüren bankalar, vadeli mevduat hesaplarında birikimlerini değerlendirmek isteyenler için ise avantajlı oranları sunmaya devam ediyor. 32 günlük en yüksek vadeli mevduat faizlerini sunan bankalar arasında rekabet kızışmaya başladı. Yüzde 17'ye varan faiz oranları ile avantajlı bir şekilde birikimlerinizi değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

takvim.com.tr
15.12.2021 09:03 - Son Güncelleme: 15.12.2021 09:03
Her ay 7.121,10 TL 32 günlük vadeli mevduat getirisi! Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Yüksek hoş geldin faizli...

Akbank Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vadeli mevduat hesabına en yüksek oranda faiz getirisi sunan bankalardan biri olmayı başaran Akbank, %17 faiz oranları ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere yüksek faiz getirisi sunuyor.

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Her ay 7.121,10 TL 32 günlük vadeli mevduat getirisi! Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Yüksek hoş geldin faizli...

Akbank Mobil veya internet şubelerinden hesap açma işlemlerini tamamlayacak tüm vatandaşların kısa süre içinde hesaplarına para aktarımında bulunarak avantajlı faiz oranlarından yararlanması sağlanacaktır.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Her ay 7.121,10 TL 32 günlük vadeli mevduat getirisi! Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Yüksek hoş geldin faizli...

Ayrıca 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise %0 stopaj oranları ile masraflardan arındırılmış bir şekilde sadece faiz getirisi almak mümkün hale getirilmiştir. Düşük stopaj oranları ve yüksek faiz getiriş avantajları ile Akbank, birçok bankacılık hizmetinde de ek kazanımlar sağlamaya devam ediyor.

Her ay 7.121,10 TL 32 günlük vadeli mevduat getirisi! Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Yüksek hoş geldin faizli...

Enpara Vadeli Hesap Faiz Oranları

QNB Finansbank'ın dijital bankacılık hizmetlerini sunduğu Enpara üzerinden vatandaşların birikimlerini geçici yüksek hoş geldin veya tanışma faizleri olmadan değerlendirmeleri sağlanmaktadır.

Her ay 7.121,10 TL 32 günlük vadeli mevduat getirisi! Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Yüksek hoş geldin faizli...

Mevduat büyüklüğüne göre farklı oranlarda faiz getirisi sunan Enpara, vadeli mevduat hesabı için %16,50'den başlayan faiz oranları ile 32 günlük en yüksek kazanç fırsatlarını sunmaktadır.

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