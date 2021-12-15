Her ay 7.121,10 TL 32 günlük vadeli mevduat getirisi! Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Yüksek hoş geldin faizli...

Ayrıca 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise %0 stopaj oranları ile masraflardan arındırılmış bir şekilde sadece faiz getirisi almak mümkün hale getirilmiştir. Düşük stopaj oranları ve yüksek faiz getiriş avantajları ile Akbank, birçok bankacılık hizmetinde de ek kazanımlar sağlamaya devam ediyor.