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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 12:25
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    • 13.12.2021 12:25
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    Asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklama

    Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında sona gelindi. Gerçekleştirilecek son toplantının ardından milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren oran açıklanacak. A Haber canlı yayında açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı." dedi. Erdem, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkabileceğini bildirmişti.

    takvim.com.tr
    Asgari ücret ne kadar olacak?

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.


    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu hafta dördüncü toplantısını yapacak.

    A Haber canlı yayında açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı." dedi.



    İşte Faruk Erdem'in açıklamalarından satır başları...


    Asgari ücretle ilgili biz bir rakam açıkladık. 4.000 liranın üzerinde 4.070 – 4.090 gibi bir rakam açıklamıştık. Duyumlarımızdan gelen rakamdı bu. Kaynaklarımızdan aldığımız rakamdı. Resmi olarak 3 toplantı yapıldı ama gayri resmi bir sürü toplantı oluyor. Hafta sonu bütün temaslar devam etti. Oradaki çalışma devam ediyor.


    BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
    Bugün şunu bekliyorum Çalışma Bakanlığı'ndan bir saat gelebilir. Şu saatte toplanıyoruz gibi. Bugün de toplanılabilir bugün bir açıklama da gelebilir rakamla ilgili. Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı.

    Bizim söylediğimiz rakam dillendirilmeye başlandı etrafta. Bugün bir takvim gelecek ama şu da açıklanabilir Çalışma Bakanlığı vergi konusu üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyor.



        VERGİ DİLİMİNDE ÇALIŞMA
        Vergi dilimleriyle ilgili bazı talepler olmuştu. Şu anda vergi diliminde 24 bin TL yıllık geliriniz varsa siz yüzde 15'lik vergi dilimine geçiyorsunuz yani yüzde 15 vergi ödüyorsunuz. Ama bunu aştığınız sürece vergi diliminiz yüzde 20 oluyor.


        Söylediğimiz rakam olursa onun brütü de 5.000 lirayı geçeceğine göre ilk vergi dilimi 60 bin lirayı bulmuş olacak. Dolayısıyla bu noktada asgari ücretin ilk vergi diliminde kalması noktasında bir çalışma var. Sonraki vergi diliminde ise yüzde 10 vergi olması çalışması var. Çalışanların maaşından kesilen verginin daha az olması noktasına geliniyor.


        HERKESİN GELİRİ ARTACAK
        - TÜM ÇALIŞANLARIN MAAŞI ZAMLANACAK.
        - 20 MİLYON ÇALIŞANIN AGİ MİKTARI ARTACAK.
        - KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI YÜKSELECEK
        - İŞSİZE DAHA FAZLA ÖDENEK VERİLECEK
        - SOSYAL ÖDEMELERİ ALANLAR ARTACAK

        DÖNEM | ÜCRET | ARTIŞ ORANI
        2004 | 318 MİLYON TL | YÜZDE 41,30
        2016 | 1.300 TL | YÜZDE 30
        2019 | 2020,4 TL | YÜZDE 20
        2020 | 2.324,7 TL | YÜZDE 15
        2021 | 2.825,9 TL | YÜZDE 21,56




            Faruk Erdem geçtiğimiz günlerde A Haber'de taraflar arasında mutabakat olduğunu ve rakamların 3 bin 900 ila 3 bin 950 civarında olduğunu söylemişti. Erdem, "Taraflar arasında mutabakat sağlandı. Psikolojik sınır olan 4 bin liranın üzerine çıkabilir. 4 bin 70 ya da 4 bin 90 olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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