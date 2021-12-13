

BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Bugün şunu bekliyorum Çalışma Bakanlığı'ndan bir saat gelebilir. Şu saatte toplanıyoruz gibi. Bugün de toplanılabilir bugün bir açıklama da gelebilir rakamla ilgili. Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı.

Bizim söylediğimiz rakam dillendirilmeye başlandı etrafta. Bugün bir takvim gelecek ama şu da açıklanabilir Çalışma Bakanlığı vergi konusu üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyor.