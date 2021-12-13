Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu hafta dördüncü toplantısını yapacak.
A Haber canlı yayında açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı." dedi.
İşte Faruk Erdem'in açıklamalarından satır başları...
Asgari ücretle ilgili biz bir rakam açıkladık. 4.000 liranın üzerinde 4.070 – 4.090 gibi bir rakam açıklamıştık. Duyumlarımızdan gelen rakamdı bu. Kaynaklarımızdan aldığımız rakamdı. Resmi olarak 3 toplantı yapıldı ama gayri resmi bir sürü toplantı oluyor. Hafta sonu bütün temaslar devam etti. Oradaki çalışma devam ediyor.
BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
Bugün şunu bekliyorum Çalışma Bakanlığı'ndan bir saat gelebilir. Şu saatte toplanıyoruz gibi. Bugün de toplanılabilir bugün bir açıklama da gelebilir rakamla ilgili. Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı.
Bizim söylediğimiz rakam dillendirilmeye başlandı etrafta. Bugün bir takvim gelecek ama şu da açıklanabilir Çalışma Bakanlığı vergi konusu üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyor.