Asgari ücret zammında son dakika! Dikkat çeken açıklama: "Zam enflasyonun üzerinde olacak"
Asgari ücrete yapılacak zam için nefesler tutuldu. Türkiye merakla asgari ücretin ne kadar olacağını beklerken AK Parti'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Asgari ücrete yapılacak zam enflasyonun üzerinde olacaktır. Yarın açıklanacak asgari ücret zammı" dedi.
Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tartışmalar sürerken açıklanacak rakam milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor.
CİDDİ ARTIŞ OLACAK
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret müjdesi verdi.
Bilgin çalışanların dört gözle beklediği asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim." dedi.
"BAYRAM HAVASI YAŞATACAK"
TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu.
Ekonomik durum ve asgari ücret zammı hakkında konuşan Bilgin, belirlenecek rakamın vatandaşların beklentisini karşılayacağını ve dar gelirlilere bayram havası yaşatacağını söyledi.