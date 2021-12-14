Kum saati doluyor! Asgari ücret zammı açıklandı açıklanacak: Asgari Geçim İndirimi (AGİ), Kıdem ve ihbar tazminatı...
Asgari ücrete yapılacak zam, milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. İşçi ve işveren kanadının talepleri masada değerlendilirken gözler son toplantıya çevrildi. A Haber Muhabiri Murat Sekban, asgari ücrete ilişkin son gelişmeleri aktardı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplumumuzun işçilerimizin beklentilerini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Bu bayram havası yaşatacaktır. Rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğiz." dedi. İşte asgari ücret zammına ilişkin tüm detaylar...
14.12.2021 19:00
- Son Güncelleme: 14.12.2021 19:25
Bu noktada işçi adına Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ var işveren adına da TİSK ve Devlet adına da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunuyor.