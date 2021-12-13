Artık sona gelindi! Asgari ücrete yapılacak zam belli oluyor | 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammında artık sona gelindi. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapacağı son toplantıdan sonra açıklayacağı zam kararına çevrildi. Asgari ücretle ilgili bu hafta kararın çıkması bekleniyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplumumuzun işçilerimizin beklentilerini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Bu bayram havası yaşatacaktır. Rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğiz." dedi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar...
13.12.2021 19:15
- Son Güncelleme: 13.12.2021 19:43
A Haber Ankara Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, asgari ücret çalışmalarında gelinen son durumu açıkladı.
Malum Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplatısını geçtiğimiz hafta perşembe günü yapmış ve toplantı sonrası herhangi bir rakam açıklanmamıştı.