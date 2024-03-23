Prenses Kate kansere yakalandı! Harry ile Meghan'ın paylaşımı samimiyetsiz bulundu! İlk dava açıldı

Galler Prensesi Kate Middleton, hakkında bir süredir devam eden spekülasyonlara ilişkin yayımladığı video ile net yanıt verdi. Kayıp prenses, kanser olduğunu açıklayarak sevenlerini üzüntüye boğdu. Prensesin açıklamasının ardından komplo teorileri kuranlar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kate Middleton'a destek mesajları ise gecikmedi. James Middleton'dan aileden olaylı bir şekilde ayrılan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'a kadar birçok isim geçmiş olsun mesajı yayımladı.Ancak Meghan ve Harry'nin yayımladığı mesaj oldukça samimiyetsiz bulundu. İşte detaylar...