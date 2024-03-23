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Prenses Kate kansere yakalandı! Harry ile Meghan'ın paylaşımı samimiyetsiz bulundu! İlk dava açıldı

Galler Prensesi Kate Middleton, hakkında bir süredir devam eden spekülasyonlara ilişkin yayımladığı video ile net yanıt verdi. Kayıp prenses, kanser olduğunu açıklayarak sevenlerini üzüntüye boğdu. Prensesin açıklamasının ardından komplo teorileri kuranlar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kate Middleton'a destek mesajları ise gecikmedi. James Middleton'dan aileden olaylı bir şekilde ayrılan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'a kadar birçok isim geçmiş olsun mesajı yayımladı.Ancak Meghan ve Harry'nin yayımladığı mesaj oldukça samimiyetsiz bulundu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 13:21 Güncelleme 23 Mart 2024, 13:46
Prenses Kate kansere yakalandı! Harry ile Meghan’ın paylaşımı samimiyetsiz bulundu! İlk dava açıldı 1

Galler Prensesi Kate, Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrasında görünmemesi ve yokluğuna dair medyada çıkan iddialara ilişkin yayınladığı video mesajında, kanser olduğunu ve tedavi sürecinde olduğunu ifade etti.

Prenses Kate kansere yakalandı! Harry ile Meghan’ın paylaşımı samimiyetsiz bulundu! İlk dava açıldı 2

Middleton ameliyat sonrasında kanser teşhisinin konmasıyla ilgili, "O sırada kanser olmadığım düşünülüyordu. Ameliyat başarılı geçti. Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanserin mevcut olduğu tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim kemoterapi sürecinden geçmemi tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarındayım" ifadelerini kullandı.

Prenses Kate kansere yakalandı! Harry ile Meghan’ın paylaşımı samimiyetsiz bulundu! İlk dava açıldı 3

TARİH ÇOCUKLAR ETKİLENMESİN DİYE SEÇİLMİŞ

Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, bunun 'tüm aile için inanılmaz derecede zor bir kaç ay' olduğunu belirtirken, Kate'in bu dönemde önceliğinin çocukları olduğunu ifade etti.

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