İrfan Can Eğribayat'a sürpriz teklif

Bu sezon kalede ilk tercih Ederson olurken, Fenerbahçe'nin yedek kaleci olarak Tarık Çetin'i takımda tutmayı düşündüğü belirtildi. Bu doğrultuda İrfan Can Eğribayat'ın kadroda gelecek planlamasında yer almadığı ifade ediliyor.

İrfan Can Eğribayat (AA) POLONYA'DAN RESMİ TEKLİF 27 yaşındaki kaleci için sürpriz bir gelişme yaşandı. İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye Polonya'dan resmi teklif ulaştı. Teklifi yapan kulübün adı açıklanmazken, sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.