İrfan Can Eğribayat'a sürpriz teklif
Fenerbahçe'de geçen sezon Jose Mourinho döneminde takımın önemli isimlerinden biri olan İrfan Can Eğribayat, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve yönetim, kaleci planlamasında değişikliğe giderek deneyimli file bekçisiyle yolları ayırma kararı aldı. İrfan Can'a sürpriz bir teklif geldi.
Bu sezon kalede ilk tercih Ederson olurken, Fenerbahçe'nin yedek kaleci olarak Tarık Çetin'i takımda tutmayı düşündüğü belirtildi. Bu doğrultuda İrfan Can Eğribayat'ın kadroda gelecek planlamasında yer almadığı ifade ediliyor.
POLONYA'DAN RESMİ TEKLİF
27 yaşındaki kaleci için sürpriz bir gelişme yaşandı. İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye Polonya'dan resmi teklif ulaştı. Teklifi yapan kulübün adı açıklanmazken, sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de geleceği belirsizleşen tecrübeli file bekçisinin sarı-lacivertlilerle mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor. Kulübün gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ve ayrılığın yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.