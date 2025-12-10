Fenerbahçe kafilesi Brann maçı için Bergen'de
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik mücadele öncesinde Bergen’e ulaştı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçak, akşam saatlerinde Bergen'e iniş yaptı. Kafilede yönetim kurulu üyeleri Murat Salar, Ertan Torunoğulları, Adem Köz ve Gürhan Taşkaya da takıma eşlik etti. Yolculuk sorunsuz tamamlanırken takım direkt olarak kamp yapılacak otele geçti.
TARAFTARLARDAN NORVEÇ'TE SICAK KARŞILAMA
Fenerbahçe kafilesi, havalimanında Norveç'te yaşayan sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, takıma moral vererek desteklerini gösterdi.