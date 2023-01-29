Hatay’da icradan satılık daire! İşte detaylar

Kırıkhan İcra Dairesi tarafından Hatay'da bulunan 4+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 2 milyon 437 bin 500 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 02.05.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Yapıya ilişkin ruhsat, proje vb bulunmamaktadır. Taşınmaz 4 oda ve 1 salon ile 2 balkon, banyo diğer alanlar ile ortak alanlar hariç yaklaşık 195 m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz şehir merkezine kısmen yakın mesafede olup ve ulaşım problemi yoktur. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yapıda 1 adet asansör, doğalgaz, yangın merdiveni ve kapalı otopark bulunmaktadır. Bölge genel olarak konut bölgesi olarak kesafet kazanmıştır.

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