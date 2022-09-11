İstanbul’da 285 bin liraya bahçeli ev fırsatı!

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Pendik'te bulunan 85 metrekare kat bahçeli daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 285 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 22.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi 9079 ada 3 parsel sayılı 3613,94 m2 taşınmazın kat irtifakına ayrılmış olan, 1000000/72278800 arsa paylı A Blok 1. Kat 4 nolu daire olup D.K; adına tam hisse kayıtlıdır.

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