Muğla Marmaris'te 91 metrekare dükkan mahkeme kararıyla satılığa çıkartıldı

Marmaris Satış Memurluğu tarafından Muğla Marmaris'te bulunan 91 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 700 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 24.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İlanla ilgili detaylar: Muğla İl, Marmaris İlçe, 1414 Parsel, TURUNÇ Mahalle/Köy, GERENCE Mevkii, B blok Zemin kat 1 nolu bb Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdiri istenilen taşınmaz, Turunç Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 29. Sokak, No:9, B Blok, Zemin Kat, Dükkan Bağımsız Bölüm No:1, Marmaris ? MUĞLA adresinde bulunmaktadır. Dükkan vasıflı taşınmaz, yerinde konut olarak kullanılmaktadır. İnceleme konusu taşınmaz, projesine göre A, B ve C bloklardan oluşan, konut yerleşkesi iken; yerinde yapılan incelemede, A ve B bloklardan oluşan ve C Blokun inşaatı yapılmamış olan, sadece A ile B bloklardan ibaret ana taşınmaz içerisinde, B blok üzerinde yer almaktadır. B Blok; bodrum, zemin kat, 1. kat ve çatı kat arası kattan oluşmakta olup, betonarme karkas inşaat tarzında, ayrık nizamda yapılmıştır.



İlana gitmek için tıklayın

