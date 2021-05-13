Ankara'da bulunan Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çankaya'da bulunan 872 metrekare büyüklüğündeki iş yeri icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan iş yeri için 4,4 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan iş yerinin satış tarihi 30 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara İl, Çankaya İlçe, 15244 Ada, 1 Parsel, Karakusunlar Mah. 1. Kat, 27 Nolu Bağımsız Bölüm Toplantı salonu vasıflı taşınmazda 2 adet bar, 2 adet performans sahnesi, soyunma odası, ses ve ışık sistemleri, havalandırma sistemi, canlı konser performansına imkân veren ses ve ışık düzenekleri, sanayi tipi mutfak tesisatlarının bulunduğu mutfak kısmı, pişirme bölümü, bulaşıkhane bölümü, et-sebze hazırlık bölümü, derin dondurucu oda ve soğuk oda, içeceklerin depolandığı depolar, personel soyunma odası ve dolapları, yiyecek ve içeceklerin çıkartıldığı yük asansörü, jeneratör, teras bölümünde açık havada ve dev ekranın bulunduğu çok geniş bir oturma, eğlence, toplantı v.b. etkinlik alanı, aydınlatma direkleri, ortada bar kısmı, dekoratif tuğla kaplama duvarlar, bulunduğu tespit edilmiştir. Projesine göre taşınmaz brüt alanı 872,92m²'dir. 1. katta fuaye + çok amaçlı toplantı salonu ve wc'ler bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçümde net kullanım alanı 854,48m² olarak tespit edilmiştir. Teras bölümü, taşınmaza ait olmamakla birlikte kullanılmakta olduğu görülerek teras kısmı alanının 866,18m² olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde cafe/bar, toplantı/eğlence salonu niteliğinde kullanılmaktadır.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın