TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Binlerce vatandaş TOKİ konutları için başvurularını yaptı. Türkiye genelinde 50 bin adet inşa edilen TOKİ konutlarına 650 bine yakın vatandaş başvuu yaptı. Başvuru süresinin dolmasına kısa bir süre kala kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

TOKİ başvuruları 19 Nisan'da sona erecek. Böylelikle TOKİ konutlarında kura çekimi için geri sayım başlamış oldu. TOKİ başvuruları ilk etapta 11-22 Mart tarihlerinde alındı. İkinci süreçde ise emeklilerden başvuru alındı ve başvuru işlemleri 25 Mart - 5 Nisan'da gerçekleştirildi. Üçüncü ve son başvuru aşaması ise engelli, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri arasında gerçekleştiriliyor ve bu başvurular 19 Nisan'da tamamlanacak.

19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ kura aşamasına geçecek. Kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı henüz paylaşılmadı. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi ile ilgili detayların kısa sürede paylaşılması bekleniyor.

KONUTLAR YATAY MİMARİYE GÖRE İNŞA EDİLECEK

TOKİ tarafından 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek proje kapsamındaki sosyal konutlar yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek. Sosyal konutların fiyatları projelere ve illere göre farklılık gösteriyor.

2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklükte olup, fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödenecek, aylık 388 lira taksit tutarıyla 240 aya varan vade seçenekleri sunulacak. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare büyüklüklerinde olacak.

170 bin 720 lira değerindeki bu konutlar için yüzde 10 peşinat yani 17 bin 72 lira alınacak ve 759 lira taksitle 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

TOKİ KONUTLARI 36 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak, sadece taksitlerde 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

* T.C. vatandaşı olması,

* Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

* Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

* Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

* Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

* Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

* Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

gerekmektedir.



Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.